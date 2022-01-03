Çorum'dan 1 milyar 123 milyon dolarlık ihracat

Çorum'dan 2021 yılında 1 milyar 123 milyon 926 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz yıl 257 milyon 916 bin dolar ihracat gerçekleştirerek 43'cü sırada yer alan Çorum bu yıl ihracatta büyük bir rekora imza attı.

Türk ekonomisinde bir dönem Anadolu Kaplanı olarak gösterilerek rol model olan kentte geçtiğimiz yıl ihracat oranları yaklaşık yüzde 400 oranında artış gösterdi. Çorum 1 milyar 123 milyon 926 bin dolarlık ihracatıyla, ihracatçı iller arasında büyükşehirlerin dışında bir çok ili geride bırakarak 16 basamak birden yükselip 27'ci sıraya yükseldi.

TİM verilerine göre Ocak ayında 23 milyon 420 bin dolar, Şubat ayında 42 milyon 239 bin dolar, Mart ayında 28 milyon 491 bin dolar, Nisan ayında 26 milyon 460 bin dolar, Mayıs ayında 36 milyon 651 bin dolar ihracat gerçekleştirildi.

'Ekim ayında yükselişe geçen ihracat Aralık'ta zirve yaptı'

Çorum'un ihracat rakamları Haziran ayında yükselişe geçerken yılın son ayında ise zirve yaptı. Haziran ayında 65 milyon 368 bin dolar ihracat gerçekleştirilen kentte Temmuz ayında ayında 80 milyon 482 bin dolar, Ağustos ayında 61 milyon 263 bin dolar, Eylül ayında 50 milyon 675 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yılın son çeyreğinde ihracat oranlarında yükselişin yaşandığı Çorum'da Ekim ayında 107 milyon 911 bin dolar, Kasım ayında 277 milyon 33 bin dolar, Aralıkta ise 323 milyon 909 bin dolar ihracat gerçekleşti. - ÇORUM