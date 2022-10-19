Çorum haberi | Çorum'da kapatılan hayvan pazarı 24 Ekim'de açılacak - Son Dakika
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Çorum haberi | Çorum'da kapatılan hayvan pazarı 24 Ekim'de açılacak

19.10.2022 16:43
Çorum haberi | Çorum'da kapatılan hayvan pazarı 24 Ekim'de açılacak

Çorum ekonomi haberi... Çorum'da hastalık nedeniyle kapatılan Hayvan Pazarı, 24 Ekim Pazartesi günü yeniden hizmete girecek.

Çorum'da hastalık nedeniyle kapatılan Hayvan Pazarı, 24 Ekim Pazartesi günü yeniden hizmete girecek.

Konuya ilişkin olarak bir açıklamada bulunan Çorum Kasaplar ve Celepler Odası Başkanı Recep Gür, Hayvan Pazarı'nın hastalık nedeniyle tedbir amaçlı geçici bir süre kapalı tutulduğunu hatırlatarak, pazarın 24 Ekim Pazartesi günü tekrar açılacağını bildirdi.

Hastalığın yeniden oluşmaması için pazara girişlerde sıkı tedbirler uygulanacağını vurgulayan Gür, "Kurallara uyulması halinde Allah'ın izniyle bundan sonra herhangi bir sorun yaşanmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Başkan Gür, hayvan ticareti yapan tüm vatandaşlara hayırlı işler ve bol kazançlar dileğinde bulundu. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Recep Gür, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorum haberi | Çorum'da kapatılan hayvan pazarı 24 Ekim'de açılacak - Son Dakika

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