Çorumlu çiftçilere sulama uyarısı - Son Dakika
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Çorumlu çiftçilere sulama uyarısı

29.07.2022 16:49
Çorumlu çiftçilere sulama uyarısı

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan mevsimsel değişimlerle birlikte yaşanan su sorunlarının önüne geçebilmek ve tarımsal alanda ki bilinçsiz sulama ve su israfını önlemek, ekonomi ve tarımsal üretime fayda sağlamak adına çiftçilerin su...

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, küresel ısınma ve buna bağlı olarak oluşan mevsimsel değişimlerle birlikte yaşanan su sorunlarının önüne geçebilmek ve tarımsal alanda ki bilinçsiz sulama ve su israfını önlemek, ekonomi ve tarımsal üretime fayda sağlamak adına çiftçilerin su tasarrufu sağlayan modern sulama yöntemlerine geçmeleri çağrısında bulundu.

Modern sulama uygulamalarını teşvik etmek amacıyla bakanlıkça 'Kırsal Kalkınma Destekleri' çerçevesinde bireysel sulama sistemleri desteklendiğini açıklayan İl müdürü Orhan Sarı, "İklim değişikliği ve küresel ısınmanın tarımsal üretim kaynakları ve üretim üzerindeki giderek artan olumsuz etkisi karşısında, her türlü tedbirin acilen alınması gerekmektedir" dedi.

Özellikle tarımsal sulamada su kaybının azaltılması, mevcut suyun daha randımanlı kullanılması ve korunması, sürdürülebilir olması bakımından modern basınçlı sulama sistemlerinin doğru ve bilinçli kullanılması büyük önem taşıdığını vurgulayan Sarı, "Bilindiği üzere toprağın hafifçe kuruması, bitki köklerinin büyümesi için faydalıdır. Doğru sulama, suyun köklere yeterince ulaşması demektir. Kullanılan miktar çok düşük olduğunda, su sadece toprağın üstünü kaplar. Yeterli sulama, ekinler hasada uygun hale gelene kadar bitkilerin, eşit şekilde nemlendirilmiş toprağa bağlı olduğu anlamına gelir. Her zaman sadece bir kök noktasına yönelik sulama yapıldığında kök büyümesi tek taraflı olur ve besinler toprak tarafından yeterli şekilde absorbe edilemez. Bu çerçevede akşam ya da gece soğumuş toprak suladığında gün içinde ısınan toprağa göre daha az su buharlaşır. Böylece bitkiler ertesi günün sıcağı gelmeden önce yeterince su almış olur. Gündüz sulaması sonucunda buharlaşma ile suda ciddi kayıplar oluşmaktadır. Ayrıca ortam sıcaklığından dolayı trafo ve elektrik hatlarında hasarlar meydana gelmekte, aşırı sulama ile gübre, enerji ve iş gücü maliyeti artmaktadır. İl Müdürü Orhan Sarı, Aşırı su tüketimi olan bölgelerde tuzlanma, buharlaşma ve çoraklaşma meydana gelmektedir. Bu sebeple, gece sulaması yapılarak; su kaybı önlenmiş, enerjinin daha verimli kullanılması sağlanmış ve ürün veriminde artış olduğu gözlemlenmiştir. Bu bağlamda yukardaki kriterlere dikkat edilerek tarımsal sulama uygulamalarının gece vakitlerinde yapılması konusuna hassasiyet gösterilmelidir" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

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Çorum'da şebeke suyu uzmanlarca 24 saat kontrol altında Çorum'da şebeke suyu uzmanlarca 24 saat kontrol altında
Kaynak: İHA

Orhan Sarı, Çorum, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çorumlu çiftçilere sulama uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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