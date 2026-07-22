ÇTB 2026 Muhasebe Denetimlerini Düzenli Sürdürüyor

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB), kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği periyodik muhasebe denetimlerini 2026 yılında da sürdürüyor. Yılın ilk dönem muhasebe denetimi kapsamında Bağımsız Denetçi Yeminli Mali Müşavir Erdoğan Işık, ÇTB hizmet binasında incelemelerini tamamladı.

2026 yılına ait muhasebe kayıtlarının kapsamlı şekilde incelendiğini belirten Yeminli Mali Müşavir Erdoğan Işık ile Mali Müşavir Haşim Kuş, yürütülen denetim sürecinin ardından hazırlanacak ayrıntılı raporun Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu'na sunulacağını ifade etti.

"Hesap verebilir, sürdürülebilir ve güçlü bir kurumsal yapı"

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, denetim sürecinin borsanın kendi inisiyatifiyle ve gönüllülük esasına göre sürdürüldüğünü belirterek, kurumsal şeffaflığın ve hesap verebilirliğin ÇTB'nin temel yönetim anlayışını oluşturduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Çarşamba Ticaret Borsası olarak yalnızca yasal yükümlülükleri yerine getirmenin ötesinde, kurumsal yönetim standartlarımızı daha da ileri taşımayı hedefliyoruz. Düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bağımsız muhasebe denetimleri, mali yapımızın güvenilirliğini ve şeffaflığını güçlendirirken, üyelerimize ve paydaşlarımıza duydukları güveni pekiştiriyor. Hesap verebilir, sürdürülebilir ve güçlü bir kurumsal yapı oluşturma anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ÇTB yetkilileri, düzenli olarak gerçekleştirilen bağımsız denetimlerin mali disiplinin korunmasına, kurumsal yönetim ilkelerinin güçlendirilmesine ve hizmet kalitesinin artırılmasına önemli katkı sağladığını belirterek, bu uygulamanın önümüzdeki dönemlerde de aynı titizlikle devam edeceğini ifade etti. - SAMSUN