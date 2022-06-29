Çukurova'da sulamaya açılacak alanlarda üreticilere eğitim veriliyor

Adana'da sulamaya yeni açılan ve açılacak olan yörelerde üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmasına başlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımsal sulamanın daha bilinçli ve etkin yapılabilmesi için eğitim seferberliği başlatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca başlatılan "Tarımda Tasarruflu Su Kullanımı Programı kapsamında Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde üreticilere akademik bilgilendirme çalışması gerçekleştiriliyor.

Program kapsamında, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçak Kapur, İmamoğlu ilçesine bağlı Ufacıkören Mahallesi'nde üreticilere iklim değişikliği, etkili su kullanımı, bitkinin su ihtiyacını belirleme ve ihtiyaca göre sulama konularında bilgi verdi.