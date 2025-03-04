Çukurova Tropikal Ürün Merkezine Dönüşebilir

Ekonomi

Verimli topraklarıyla ünlü Çukurova'da son yıllarda tropikal ürün yetiştiriciliği de giderek yaygınlaşmaya başladı. Tropikal ürünler hem ekonomiye hem de tarıma katkı sağlıyor.

Çukurova Bölgesi, başta turunçgiller, pamuk, buğday, mısır, soya, sebze ve meyve çeşitleri olmak üzere geniş bir ürün yelpazesiyle sadece iç piyasaya değil, aynı zamanda ihracata da büyük katkı sunuyor. Son yıllarda tropikal ürün yetiştiriciliğinin arttığı bölgede muz, çilek, avokado, mango, ejder meyvesi ve papaya gibi ürünler dikkat çekiyor.

"Çukurova, tropikal merkez haline gelebilir"

Konuyla ilgili konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bölgede tropikal meyve yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasının ekonomiye ve tarımsal kalkınmaya önemli faydaları olacağını ifade etti. Doğan, "Tropikal meyveler, geleneksel tarım ürünlerine göre daha yüksek katma değere sahip ve ihracat potansiyeli oldukça yüksektir. Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında yüksek talep gören bu ürünlerin ihracatı, döviz girişi sağlayarak tarımsal geliri yükseltecek, çiftçiler için alternatif gelir kaynakları oluşturacaktır. İklim ve toprak yapısıyla bu ürünler için ideal bir yetiştirme alanı sunan Çukurova'ya verilecek teşviklerle bölgemiz, tropikal meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez haline gelebilir" diye konuştu.

"Ekonomik çeşitlilik artacak"

Tropikal ürünlerin ekonomik çeşitliliği arttırdığına vurgu yapan Doğan, "Yeni tarımsal üretim modeliyle yetiştirilen tropikal ürünler, biyoçeşitliliği arttırabilir ve toprak verimliliğini destekleyebilir. Kullanılan modern sulama yöntemleri ile sürdürülebilir tarıma da katkı sağlanabilir. Bölgede yeni istihdam alanları oluşturarak köyden kente göç azaltılabilir ve tarımsal kalkınmaya ivme kazandırabilir. Ham tarım ürünlerinin yanı sıra, işlenmiş meyve üretimi de (kurutulmuş narenciye, mango, avokado yağı) bölgenin tarımsal sanayisini geliştirebilir, ekonomik çeşitliliği artırabilir" dedi.

"Doğru planlama ve destekler önemli"

Doğru planlamanın öneminden bahseden Doğan, "Doğru planlama ve desteklerle Çukurova, tropikal meyve yetiştiriciliğinde öncü bir bölge haline gelebilir. Geleneksel tarım üretiminin yanı sıra çiftçilerimizin yeni tarımsal ürünler için de teşvik edilmesi bölge ve ülke ekonomisine, tarımsal kalkınmaya bir ivme kazandıracaktır" diye konuştu. - ADANA