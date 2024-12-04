Cuma Pazarı\'nda Boşalan Yerler için Kura Çekimi Yapıldı

Ekonomi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin Cuma Pazarı'nda yaptığı denetimler sonucu 38 kişinin 8 hafta üst üste pazara gelmedikleri belirlendi. Boşalan 38 pazar yerinin kura çekimi gerçekleştirilerek, katılan 36 üreticiye yerleri tahsis edildi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cuma Pazarı'nda yaptığı denetimler sonucunda 38 kişinin 8 hafta üst üste yerlerine gelmediğini tespit etti. Söz konusu boşalan yerler için açık alana geçildiğinde yer verilemeyen ya da kuraya dahil olamayan 116 kişi, gerçekleştirilen kura çekimine davet edildi. Salı Pazarı içerisinde yapılan ve 36 kişinin katıldığı kura çekimi, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Zabıta Amiri Erkan Durmaz ve Zabıta Komiseri İsmail Yetkin nezaretinde çekildi.

Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe yaptığı açıklamada; "Cuma Pazarı taşınırken yer tahsisi yapılamayan üretici pazarcılarımız için kura usulüyle yer tahsisleri yapılmıştır. Tüketicilerimize güvenilir gıda ulaşma noktasında tedarik zincirinin sağlanması ve pazarcı üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında hassasiyet gösteren başta Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik olmak üzere Zabıta Müdürümüze ve görevli zabıtalarımıza teşekkür ederim" dedi.

"Üreticilerimizin her zaman yanındayız"

Üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Üretici esnafımızı mağdur etmemek için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Bilindiği üzere Cuma Pazarı'mızı esnafımızın talebiyle açık alana taşıdık. Bu taşıma sürecinde yer veremediğimiz ya da kuraya dahil olamayan 116 üreticiyi kura çekimimize davet ettik. 36 kişinin katılımıyla yerleri kendilerine tahsis edildi. Gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Cuma Pazarı'nda tezgah açacak 36 pazarcımıza yerlerinin hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ANTALYA