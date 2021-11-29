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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz

29.11.2021 14:10

Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek fiyat artışlarıyla ilgili "Bu sorunu yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz" sözlerine yer verdi.

Türkmenistan seyahati ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli değerlendirmelerde bulundu.

Faiz politikası, enflasyon, asgari ücret başta olmak üzere iç ve dış siyasete ilişkin kritik açıklamalar yapan Erdoğan, "Tayyip Erdoğan'ın zikzakları yok. En başından beri düşük faizden bahsediyor ve 'Bu faiz inecek' diyor. Asla bu konudan taviz vermem" dedi.

"SORUNLARI ÜRETİM, YATIRIM VE İSTİHDAMLA ÇÖZECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon ve faiz konusunda yapılan tartışmaların hatırlatılması üzerine, "Son günlerde kur üzerinde iktisadi temelleri bulunmayan hareketler nedeniyle yaşanan fiyat artışlarının oluşturduğu sorunları da milletimizin lehine yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz. Büyüyeceğiz, büyüdükçe milletimiz kazanacak.

"FAİZ SEBEP, ENFLASYON NETİCEDİR"

Şunu çok açık net söylemem gerekiyor. İktidara geldiğimiz ilk günden bu yana ekonomideki tezimiz özellikle düşük faizdir ve bir de faiz-enflasyon ilişkisini ben devamlı faiz sebep, enflasyon neticedir diye işlemişimdir. Bu tezim değişmedi. Bugün de ben yine aynı tezi savunuyorum ve buna inanıyorum. Eğer ben de ekonomi tahsili görmüşsem ve bu ekonomi tahsilinden de öte bazı değerler silsilesi içerisinde de inandıklarım, bilgim varsa, faiz sebeptir, netice değildir; enflasyon neticedir. Tabi burada bazıları bunun tam aksini savunuyorlar. Bunlar enflasyonun sebep, faizin netice olduğunu savunuyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama: Fiyat artışını yatırım, istihdam ve üretimle çözeceğiz - Son Dakika
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