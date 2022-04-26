Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin içeriği ortaya çıktı! - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan-Putin görüşmesinin içeriği ortaya çıktı!

26.04.2022 19:15

Rusya Devlet Başkanı Putin, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mariupol'de herhangi bir askeri operasyon yürütülmediğini ifade etti. İki lider, Karadeniz'deki limanlardan Türk gemilerini güvenli bir şekilde çıkarmak için iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı. Putin ve Erdoğan'ın ayrıca hava trafiği ve turizm konularını da ele aldığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki savaş gündemiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MARİUPOL'DEKİ SÜREÇ ELE ALINDI

Görüşmeye dair Kremlin Basın Servisi'nden yapılan yazılı açıklamada, iki liderin Mariupol kentinde yaşanan sürecin ele aldığı ifade edildi. Açıklamada, "Recep Tayyip Erdoğan'ın Mariupol'deki durumla ilgili gündeme getirdiği konuyla alakalı Putin, kentin kurtarıldığını ve orada herhangi bir askeri operasyon yapılmadığını kaydetti. Putin, Kiev hükümetinin siyasi sorumluluk alarak Mariupol'deki Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışan güçlere silah bırakma emri vermesi gerektiğini, savaş esirlerine uluslararası hukuk standartlarına göre yaşam, tıbbi bakım ve tedavi garantisi verildiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

TÜRK GEMİLERİ DE GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede Putin'in Erdoğan'a müzakerelerin gidişatı hakkında da bilgi verdiği belirtilen açıklamada, "Liderler, Rus tarafının düzenlediği deniz insani koridoru boyunca Karadeniz'deki limanlardan Türk gemilerini güvenli bir şekilde çıkarmak için iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki koordinasyonu sürdürme konusunda mutabık kaldı" denildi. Putin ve Erdoğan'ın ayrıca hava trafiği ve turizm konularını da ele aldığı aktarıldı.

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Rusya Devlet Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Mariupol, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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