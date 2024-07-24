Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Eylül ayında Orta Vadeli Program (OVP) güncellenecek."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eylül ayında Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncelleneceğini açıkladı. OVP'nin güncellenmesiyle birlikte Türkiye'nin ekonomik hedefleri ve politikaları yeniden değerlendirilecek.
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24.07.2024 13:12:48. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Eylül ayında Orta Vadeli Program (OVP) güncellenecek." - Son Dakika
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