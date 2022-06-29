Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "İnsanlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. Aynı zamanda her kesimin gelirlerini yükselterek refah düzeyinde olumsuz bir yönelime müsaade etmiyoruz. Bu kararları da an itibarıyla yürürlüğe koyuyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 'İnsanlarımızın günlük hayatlarını olumsuz yönde etkileyen hayat pahalılığının önüne geçecek tedbirleri alıyoruz. - Son Dakika

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