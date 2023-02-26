e-Devlet Kapısı kullanıcı hesaplarının sızdırıldığı iddiaları hakkında basın açıklaması - Son Dakika
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e-Devlet Kapısı kullanıcı hesaplarının sızdırıldığı iddiaları hakkında basın açıklaması

26.02.2023 21:34
e-Devlet Kapısı kullanıcı hesaplarının sızdırıldığı iddiaları hakkında basın açıklaması

e-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, "25 Şubat 2023 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

e-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtilerek, "25 Şubat 2023 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı dijital Dönüşüm Ofisi'nden Twitter hesabından yapılan açıklamada e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanma belirtildi. Daha önce de benzer iddialarla e-Devlet Kapısı güvenliği ile ilişkili dezenformasyon çalışmaları yapıldığına dikkati çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "25 Şubat 2023 tarihinde ortaya atılan e-Devlet Kapısı kullanıcılarının giriş bilgilerinin sızdırıldığı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Yapılan detaylı kontrollerde e-Devlet Kapısı altyapısında herhangi bir veri sızıntısına rastlanmamıştır. e-Devlet Kapısı altyapısında hiçbir kullanıcıya ait parola bilgisi açık metin olarak saklanmamakta olup, yalnızca parolalara ilişkin güçlü kriptografik algoritmalar ile geri döndürülemeyecek özet bilgileri karşılaştırılarak sisteme oturum açılabilmektedir. Söz konusu iddialara temel teşkil eden verilerin, siber saldırganlar tarafından az sayıda kullanıcıya yönelik oltalama ve zararlı yazılım saldırıları sonucu kullanıcıların kendi cihazlarından elde edildiği anlaşılmıştır. Daha önce de benzer iddialarla e-Devlet Kapısı güvenliği ile ilişkili dezenformasyon çalışmaları yapılmış olup, anılan olayların e-Devlet Kapısı altyapısı ile ilgisi bulunmadığı belirlenmiştir. e-Devlet Kapısı uluslararası bilgi güvenliği ve iş sürekliliği yönetim standartları uyarınca işletilmekte ve sunulan hizmetlerin güvenliği bağımsız güvenlik kuruluşlarınca düzenli olarak test edilmektedir. Bireysel cihazlara yönelik gerçekleştirilen saldırılar sonucunda hesap güvenliğinin tehlikeye düştüğü tespit edilen kullanıcılara e-Devlet Kapısı üzerinden gerekli bildirimler yapılmakta ve güvenlik süreçleri uygulanmaktadır. Siber güvenliğin ana öznesi olan bireye yönelik alınabilecek tedbirler, ulusal siber güvenliğimizin temelini oluşturmaktadır. Dijital mecraları kullanırken veri mahremiyeti ile parola ve cihaz güvenliği konularında bireyler tarafından alınacak önlemler en etkin koruma yöntemidir. 'İki Aşamalı Giriş' özelliği, e-Devlet Kapısı'nda vatandaşlarımızın kullandığı e-Devlet parolasına ek bir güvenlik katmanı sağlamaktadır. Vatandaşlarımız e-Devlet Kapısı giriş işlemlerinde 'İki Aşamalı Giriş' özelliğini aktif hale getirerek e-Devlet Kapısı hesaplarını bireysel parola çalınma olaylarına karşı koruyabilirler. Kamuoyuna saygıyla arz olunur."


Kaynak: DHA
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Dijital Dönüşüm, Twitter, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi e-Devlet Kapısı kullanıcı hesaplarının sızdırıldığı iddiaları hakkında basın açıklaması - Son Dakika

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