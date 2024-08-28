Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı BASBAŞ'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı BASBAŞ'ta İncelemelerde Bulundu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İzmir'deki Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde (BASBAŞ) incelemelerde bulundu. Dağlıoğlu, bölgede üretime başlayan firmayı ziyaret etti ve yapımı süren fabrika inşaatlarıyla ilgili bilgi aldı. Gelecek 2 yılda yabancı yatırımlarda artış beklentisinin güçlendiğini belirten Dağlıoğlu, dünya merkez bankalarının faiz indirim sürecine yaklaşmasıyla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artacağını öngördüklerini bildirdi.

28.08.2024 11:51
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Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, İzmir'deki Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nde (BASBAŞ) incelemelerde bulundu.

BASBAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Dağlıoğlu ve beraberindeki heyet bölgede üretime başlayan firmayı ziyaret etti, yapımı süren fabrika inşaatlarıyla ilgili bilgi aldı.

Dağlıoğlu, ziyaretteki konuşmasında, gelecek 2 yılda yabancı yatırımda artış beklentisinin güçlendiğini belirtti.

Merkez bankalarının uyguladığı yüksek faiz oranları, ABD seçimleri, Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya- Ukrayna arasındaki savaş gibi etkenlerin yatırım iklimini etkilendiğini ifade eden Dağlıoğlu, dünya merkez bankalarının faiz indirim sürecine yaklaşmasıyla gelecek 2 yılda doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artacağını öngördüklerini bildirdi.

Dağlıoğlu, proje bazlı yatırımcıların hazır tesisleri tercih ettiğine işaret ederek BASBAŞ'ın bu konuda avantaj sağladığını kaydetti.

BASBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Faruk Güler de bölgede Kanada- Türkiye ortaklı bir firmanın otomotiv kumaşı üretimine başladığını, Rusya merkezli bir firmanın endüstriyel raf üretimi yapacağını, balata aksamları ve aydınlatma ekipmanları üretecek yerli firmaların da yatırıma hazırlandığını anlattı.

Son yıllarda orta ölçekli Alman firmalarının bölgeye ilgisinin arttığını bildiren Güler, yatırımcılara sanayi parsellerinin yanında esnek yapılarda modüler bina inşa ederek hazır tesis de sunabildiklerini ifade etti.

BASBAŞ Müdürü Reşat Çeçen de 1,7 milyon metrekare kiralanabilecek arazinin bulunduğu bölgede 1 milyon metrekarelik birinci etapta altyapı yatırımlarının tamamlandığını aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı BASBAŞ'ta İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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