Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da açılışlara katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da açılışlara katıldı

13.06.2022 18:23
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da açılışlara katıldı

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray'da açılışlara katıldı.

Eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Cemil Çiçek ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aksaray'da açılışlara katıldı.

Çiçek ile Hisarcıklıoğlu, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki (ATSO) Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi, Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Tesisi, Elektrikli Araç Şarj İstasyonu ve Rifat Hisarcıklıoğlu Toplantı Salonu'nun açılışını gerçekleştirdi, Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Cüneyit Göktaş'dan bilgi aldı.

Çiçek, Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezinin iş insanları için çok önemli olduğunu söyledi.

Kendisinin 4,5 yıl Adalet Bakanlığı yaptığını hatırlatan Çiçek, şöyle konuştu:

"İş insanlarının en büyük şikayeti, iş davalarının yüzde 90'ını kaybetmesi. Mahkemelerde davalarımız da uzun sürüyor. Yeni mahkemeler ve adalet sarayları yaparak bu işleri kısa sürede çözme imkanı yok. Bunun için çağdaş dünyanın bulduğu yöntemlerle bu ihtilafları çözmek lazım. Birkaç senedir bu arabuluculuk merkezleri Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerden alınan kararlarla varılan mutabakat hakimden alınan karar hükmündedir. Bugün ABD, İngiltere ve Almanya gibi gelişmiş ülkelerin bulduğu alternatif uyuşmazlık çözüm merkezleri Türkiye'ye gelmiştir. Bunun sonucu olarak birkaç senedir iş davalarının yüzde 70'i bu yolla çözüldü."

"İdareciler ile iş dünyası bir araya girerse o şehirler kalkınır"

Hisarcıklıoğlu, ise ATSO'nun proje fabrikası gibi çalıştığını ifade etti.

Aksaray'ın özellikle otomotiv, makine, gıda ve tekstil yatırımları için cazibe merkezi haline geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Aksaray, pek çok dünya çapında büyük ve küresel firmaya ev sahipliği yapıyor. Aksaray için en önemli potansiyellerden bir tanesi de müthiş bir turizm potansiyeline sahip olması. İdareciler ile iş dünyası bir araya girerse o şehirler kalkınır. Türkiye'nin marka şehirlerinin arkasında bu birlik ve beraberlik var. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap vardır. Rahmeti ve bereketi görmek istiyorsak bir araya gelmek gerekiyor."

Konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu ve Vali Hamza Aydoğdu, Çiçek'e tablo hediye etti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'dan Filyos değerlendirmesi Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'dan Filyos değerlendirmesi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ'da 65 öğrenci kapasiteli Kur'an kursunun açılışına katıldı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Elazığ'da 65 öğrenci kapasiteli Kur'an kursunun açılışına katıldı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da açılışlara katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 Ali Koç, Kulüpler Birliği toplantısından erken çıkmıştı! Konuyla ilgili açıklama geldi
18:15 Mars'ın Aonia Terra bölgesinde dev bir çukur tespit edildi! Çukurun altında koca bir şehir büyüklüğünde alan mevcut
18:08 Sağanak yağış 15 yaşındaki Efsun'un da canını alıyordu! Çevredekilerin müdahalesiyle su dolu çukurdan kurtarıldı
17:56 Ankara'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi
17:39 Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin transferini gerçekleştirdi
17:34 Kripto para borsası Binance, çekim işlemlerini askıya aldı
17:21 CHP'li Erdoğdu ile Tuba Torun'un düğününde çiftin yaptığı dans damga vurdu
17:17 Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı
17:14 Galatasaray'da Dursun Özbek harekete geçti! Alman teknik direktör Marco Rose ile görüşme gerçekleşti
16:50 Fenerbahçe'de sezon öncesi sağlık kontrollerine Berisha damgası! Fit haliyle dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 18:27:39. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Çiçek ve TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Aksaray'da açılışlara katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement