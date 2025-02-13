Cumhuriyetçilerden Trilyonluk Bütçe Tasarısı

Ekonomi

NEW ABD Temsilciler Meclisinin Cumhuriyetçi üyeleri, trilyonlarca dolarlık vergi ve harcama kesintilerini içeren bütçe tasarısını açıkladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, söz konusu tasarının ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" gündemini hayata geçirme sürecini başlatacak önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Johnson, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyelerinin neredeyse tamamının müzakere sürecine doğrudan dahil olması nedeniyle bu tasarının, Trump'ın gündeminin sadece bir kısmını değil, tamamını hayata geçirme konusundaki ortak kararlılığı yansıttığını kaydetti.

Gelecek haftalarda da tasarıya ilişkin tartışmalar ve görüşmelerin devam edeceğini belirten Johnson, "Amerikan halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için süreç boyunca çalışmaya odaklanmaya devam edeceğiz. Daha yapılacak çok iş var ama doğru yolda ilerlemeye başladık." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu bütçe tasarısında, gelecek 10 yılda 4,5 trilyon dolara kadar vergi indirimi ve zorunlu harcamaların 2 trilyon dolar azaltılması öngörülüyor.

Ayrıca tasarıyla borç limitinin 4 trilyon dolar artırılması teklif ediliyor.