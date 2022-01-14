Üye Girişi
CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu - Son Dakika

CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu

14.01.2022 10:44
CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu

CW Enerji, İnegöl'de faaliyet gösteren bir tekstil firması ile iş birliği yaptı ve firmanın çatısına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

CW Enerji, İnegöl'de faaliyet gösteren bir tekstil firması ile iş birliği yaptı ve firmanın çatısına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, güneşten gelen ışınların herhangi bir zararlı gaz salınımı gerçekleştirmediği için sağlıklı şekilde ve güvenli enerji potansiyeli oluşturduğunu söyledi. Güneş enerjisinin, özellikle doğaya zarar vermeyen ve yenilenebilir enerji kaynağı olması ile her açıdan geleceğe ışık tutan önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Yılmaz, "Güneş enerjisinin kullanım alanları çok fazladır ve her geçen gün artmaktadır. Güneş enerjisi ekonomik olması, dış kaynaklara bağımlı olmaması, çevresel açıdan temiz olması, elektriğe gelen zamlardan etkilenmemesi ve en önemlisi tükenmeyen bir kaynak olması gibi nedenlerle oldukça avantajlıdır" dedi.

Güneş enerjisinin, fosil yakıt piyasalarındaki fiyat dalgalanmalarından uzak bir şekilde enerji sağlayabildiğine dikkat çeken Yılmaz, sanayicilerin de avantajları nedeniyle güneş enerjisine ilgisinin gün geçtikçe arttığını kaydetti.

"Güneş enerjisinin yaygınlaşması adına çalışmalara devam"

Güneş enerjisinin yaygınlaşması adına çalışmalarına devam ettiklerini ve Türkiye'nin her yerinde projeler ürettiklerini dile getiren Yılmaz, "İnegöl'de faaliyet gösteren Aserler Tekstil firması ile de el sıkıştık ve firmanın çatısına 409 kWp gücünde güneş enerji santralinin anahtar teslim kurulumunu tamamladık. Bu projede, 450 Wp gücünde 910 adet güneş paneli kullanıldı. Firma güneş enerji santrali ile artık hem kendi elektriğini üretebilecek hem de fazlasını satabilecek" diye konuştu.

Bugüne kadar birçok firmanın kendi enerjisini üretmesine öncülük ettiklerini belirten Yılmaz, bundan sonra da firmaları güneş enerji santrali ile donatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - ANTALYA

CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu

YORUMLAR
500

Yılmaz Güneş, İnegöl, Enerji, Güneş, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu - Son Dakika Ekonomi


Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları Bilim Kurulu üyesi Özlü: Omicron dalgası önümüzdeki günlerde yükselecek. İşte yeni varyantın en belirgin semptomları         
10:48
Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı Şampiyonluk yolunda bir bomba transfer daha! Trabzonspor, 4. imzayı Yusuf Erdoğan'a attırdı         
10:20
Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı         
10:00
Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi Ataşehir'de yaşayanlara güzel haber! 6 mahallenin imar planları kabul edildi         
09:42
Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen hırsız, nasıl kaçacağını bilemedi Soygun için girdiği evde ev sahibi ile burun buruna gelen hırsız, nasıl kaçacağını bilemedi         
09:18
Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok Trafik kazasında sevgilisini kaybeden Gülçin Ergül'den hüzünlü paylaşım: Zaman kavramım yok         
08:24
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 153 kişi vefat etti, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi         
19:56
Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak Hatanın bedelini İstanbullular ödeyecek! Suda 5 yıldır eksik yazılan KDV'ler yeni faturalara yansıtılacak         
17:51
Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak Aleyna'nın not yazarak ölümünden sorumlu tuttuğu iş insanı 3 suçtan yargılanacak         
17:26
Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti Köfteci minibüsünü kundakladılar! Kredi çekerek aldığı ekmek teknesi küle dönen kadın isyan etti         
16:00
Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım Öpüşme çıkışıyla konuşulan Alişan, Cennet Mahallesi'ndeki yatak sahnesini anlattı: Öpüyormuş gibi yaptım         
15:59
Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı Merkez Bankası rezervleri bir haftada 1,6 milyar dolar azaldı         
15:41
Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı Sarı kırmızılıların yeni tercümanı Marc Gonzalo Martinez kriz çıkarttı! Taraftardan "Görevine son verin" çağrısı         
15:40
Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin! Cumhurbaşkanı "Daha adaylarının kim olduğu belli değil" demişti! Kılıçdaroğlu: Önce o sandığı getiriyorum Bay Kemal desin!         
14:17
Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde         
13:36

Son Dakika Haberleri
10:44 Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı
10:15 Elçin Sangu'ya açtığı milyonluk davayı kazanan Başay Okay konuştu: Ben bu parayı hak ettim
10:11 Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı
10:10 Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı! İşte o veriler
10:07 Bunu da gördük! Arabalardan mazot çalınmaya başlandı!
10:00 Bu ne açgözlülük? Kirayı 1200 TL'den 4000 TL'ye çıkarmak isteyen ev sahibi, kiracıları ikna edemeyince kapıyı baltayla kırdı
09:51 İstanbul'un göbeğindeki 31 katlı plazadan atlayarak canına kıydı
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan neden Öcalan dedi? İmralı'dan yeni mektup mu geliyor?
09:29 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi
09:27 "Millet İttifakı tıkandı" dedi, Davutoğlu, iki lidere yeni ittifak tasarımı önerdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 10:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: CW Enerji, tekstil firmasına 409 kWp gücünde güneş enerji santrali kurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement