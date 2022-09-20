D'S damat yeni sezon koleksiyonu mağazalarda yerini aldı - Son Dakika
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D'S damat yeni sezon koleksiyonu mağazalarda yerini aldı

20.09.2022 13:16
D'S damat yeni sezon koleksiyonu mağazalarda yerini aldı

D'S damat, 2022-23 Sonbahar/Kış koleksiyonu mağazalarda yerini aldı.

D'S damat, 2022-23 Sonbahar/Kış koleksiyonu mağazalarda yerini aldı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, "Kalıplarıyla, kumaşıyla, teknolojisiyle ve duruşuyla günün her anında kendinizi iyi hissettirecek bir gardırobunuz olsun diye sıkı çalışıyoruz çünkü sen buna değersin." mottosuyla yola çıkan koleksiyon, kışın getirdiği karamsarlık hissinden uzak toprak tonlarının verdiği sakinleştirici ve dengeleyici hissi, yepyeni bir terzilik anlayışıyla güncelliyor.

Her ana uygun birbiriyle iç içe geçen koleksiyon parçaları, özgürleşmeden aldığı ilhamla sezona iddialı bir giriş yapıyor. Rahatlayan yumuşak dokulu kumaşlar, yünlü trikolar, katmanlı giyim deneyimini üst sıraya çıkartıyor. Şehre dönüşün en havalı halini yansıtan blazer ceketler ve yünlü takım elbiseler, ofis stilinin ve iş hayatının parlayan yıldızları olacak.

Özgürleşme ve hayata katılmanın ilham noktası olduğu D'S damat 2022-23 Sonbahar/Kış koleksiyonunda bireyin, gardırobunun anahtar parçası olacak yüksek kalite kumaşlardan fonksiyonel parçalarla kendine verdiği değerin ve iyi hissetmenin altı çiziliyor.

Bej, uçuk mermer grisi, siyah gibi dengeleyici tonlar basic parçalarla kendini gösterirken, fındık kabuğu, kızıl sonbahar ve haki tonlarını koleksiyonun güncel parçalarında görülüyor.

Özellikle renk konusunda oldukça zengin, cesur ve güçlü görünen kaban formları, kruvaze ve mono kapama seçenekleriyle dış giyimin farkını ortaya koyuyor.

Kruvaze yaka yünlü kumaşlardan takım elbiseler, iş dünyasında ve özel günlerde jilet gibi görünümüyle formal giyimin zamansızlığını vurguluyor.

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi D'S damat yeni sezon koleksiyonu mağazalarda yerini aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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