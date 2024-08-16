DeFacto, deprem felaketinin ardından ödüle layık görüldü - Son Dakika
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Ekonomi

DeFacto, deprem felaketinin ardından ödüle layık görüldü

DeFacto, deprem felaketinin ardından ödüle layık görüldü

DeFacto'nun deprem felaketinin ardından başlattığı seferberlik, The International CSR Excellence Awards'ta ödüle layık görüldü. Şirket, deprem bölgesinin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalarıyla 'Gönüllülük' kategorisinde gümüş ödül kazandı.

16.08.2024 12:16
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DeFacto'nun 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı seferberlik, The International CSR Excellence Awards'ta ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto'nun deprem felaketinin ardından deprem bölgesinin yaralarını sarmaya yönelik yürüttüğü çalışmalar, dünya genelinde kurumsal sosyal sorumluluk ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarını değerlendiren The Green Organisation'ın dikkatini çekti.

Her yıl yaklaşık 500 projenin değerlendirildiği ödül programı, DeFacto'yu "Gönüllülük" kategorisinde gümüş ödüle layık gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Pazarlama ve Mağazacılık Genel Müdürü Barış Sönmez, şirket olarak felaketin ilk gününden itibaren depremzedeler arasında yer alan çocukları, kadınları ve tedarikçileri desteklemek için büyük çaba sarf ettiklerini belirtti.

Sönmez, bölgedeki yaraları sarmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordine olarak, hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçtiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"İlk günden bu yana en önemli paydaşlarımızdan olan üreticilerimize can suyu olacak adımlar attık. Bölgede etkilenen kadınları önceliklendirdiğimiz 'Kadınlardan Birebir Destek' hareketini başlattık. Deprem bölgesinde koruma altında bulunan çocuklara yönelik bir sorumluluk üstlendik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzaladığımız protokol kapsamında deprem bölgesinde Bakanlığın korumasında bulunan tüm çocukların 1 yıllık giyim ihtiyacını karşılama sözünü tuttuk. Bir diğer önemli adımımızı ise tedarikçilerimiz için attık. 'Üretim Hiç Durmasın' projemizle 33 tedarikçiye, Tedarikçi Finansman Sistemi (TFS) aracılığıyla 6,5 milyon adet ürün siparişi verdik."

Kaynak: AA

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