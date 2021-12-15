Üye Girişi
Deloitte Private'ın "En iyi yönetilen şirketler" programının kazananları açıklandı - Son Dakika

Deloitte Private'ın "En iyi yönetilen şirketler" programının kazananları açıklandı

15.12.2021 12:59
Deloitte Private'ın "En iyi yönetilen şirketler" programının kazananları açıklandı

Deloitte Private tarafından Türkiye'de bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "En İyi Yönetilen Şirketler" programı kapsamında ödüllendirilen şirketler açıklandı.

Deloitte Private tarafından Türkiye'de bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen "En İyi Yönetilen Şirketler" programı kapsamında ödüllendirilen şirketler açıklandı.

Deloitte Private şirketinden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 40 ülkede uygulanan program kapsamında, yıllık 30 milyon TL'nin üzerinde ciroya sahip, 5 yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, Türkiye'de kurulu, kontrolü Türklere ait ve halka açık olmayan şirketlerin başvuruları değerlendirmeye alındı.

Deloitte koçları tarafından yapılan incelemeler sonucunda finalist olan şirketler jüri karşısına çıktı.

Aksoy Holding Üst Yöneticisi (CEO) ve Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aygen, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Danışmanı Umran İnan ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Zeynep Bodur Okyay'dan oluşan jüri, aday şirketleri strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere 4 ana başlıkta inceledi.

Jüri değerlendirmesinin ardından aday şirketlerden Asaş Alüminyum, Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi, İzeltaş İzmir El Aletleri, Odine Solutions Teknoloji, Samet Kalıp ve Madeni Eşya ve Yorglass Cam ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deloitte Private Lideri Özgür Öney, Türkiye'de üçüncü kez gerçekleştirilen program aracılığıyla şirketlere iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda rehberlik görevi üstlendiklerini belirterek, "Programla iyi yönetim konusunda şirketlerin farkındalığının artırılması, ülke ekonomisinin değerleri haline gelmiş Türk şirketlerinin hikayelerinin ortaya çıkarılması ve bu hikayelerin ulusal ve uluslararası platformlarda iş dünyasına tanıtılmasını hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'de Koç Üniversitesi'nin akademik destekçisi olduğu programa, İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve TÜRKONFED iş ortakları olarak destek veriyor.

Togo Cumhuriyeti, Koç Üniversitesi, Türkonfed, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Deloitte Private'ın 'En iyi yönetilen şirketler' programının kazananları açıklandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:00 Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında
12:43 Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi
12:34 Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia
12:29 Hangi burçla cinsel uyumunuz olduğunu biliyor musunuz?
12:27 Minik Serçe en sevdiği canlıyı kaybetti! Özel mezar yaptırdı
12:14 Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade
12:06 Son Dakika: İstanbul Boğazı, tanker arızası sebebiyle gemi trafiğine kapatıldı
12:02 Selçuk Özdağ: Aldığımız duyumlara göre erken seçim 19 Haziran'da!
11:47 Son dakika: Altının gram fiyatı 831 lira seviyesinden işlem görüyor
11:46 İstanbul Fatih'te korkutan yangın! Ganyan bayiinde başlayıp diğer evlere sıçradı
Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında Netflix'ten Türkiye'ye yeni yıl hediyesi: Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi 31 Aralık'ta yayında         
13:01
Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi Herkes merakla açıklanacak rakamı beklerken AK Parti'den bir asgari ücret yorumu daha geldi         
12:44
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek Küçük Hanımefendi'nin oğlunun vasiyeti belli oldu! Annesinin koynuna gömülecek         
08:56
Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı Premier Lig'de tarihi maç! Manchester City, Leeds United'i sahadan unutamayacakları bir skorla uğurladı         
08:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kur dalgalanmaları Türkiye'nin kaderi olamaz, olmayacaktır         
20:27
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar         
18:21
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi         
16:32
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 13:06:21. #1.13#
SON DAKİKA: Deloitte Private'ın "En iyi yönetilen şirketler" programının kazananları açıklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement