Deloitte Türkiye'ye 7 yeni ortak

Deloitte Türkiye, yeni ortaklarıyla hizmetlerini güçlendirmeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, denetim, vergi ve danışmanlık alanlarında şirketlerin ihtiyaç duyduğu tüm profesyonel hizmetleri uçtan uca sunan Deloitte, bünyesinde farklı hizmet alanlarında görev yapan 6 tecrübeli direktörünü ortak olarak atadı. Yeni atamalar doğrultusunda, Alper Alkan (finansal danışmanlık), Aykut Koltuk (risk danışmanlığı), Barbaros Yeşin, Dilek Haytoğlu Korkmaz ve İlke İlter (vergi) ve Mehmet Erol (denetim) yeni dönemde ortak olarak görev alacak.

Deloitte ayrıca finansal danışmanlık ekibini güçlendirmek amacıyla finansal yapılandırma hizmetleri alanında uzman olan Hasan Nazikoğlu'nu ortak olarak bünyesine kattı.

Deloitte Türkiye'ye 2016 yılında katılan Alper Alkan (Finansal Danışmanlık Ortağı), finansal hizmetler, perakende, hizmet ve üretim olmak üzere farklı endüstrilerde faaliyet gösteren birçok yerli ve uluslararası kuruluşun değerleme çalışmalarında görev aldı. Aynı zamanda yerel mahkeme ve uluslararası tahkimlerde finansal bilirkişi raporunun hazırlanmasında çalışan Alkan'ın, ODTÜ İşletme bölümünden lisans ve Boğaziçi Üniversitesi'nden İktisat yüksek lisans dereceleri bulunuyor. Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na ve CFA (Chartered Financial Analyst) unvanına sahip olan Alkan, Haziran 2015'ten itibaren CFA Society Istanbul Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi.

2010 yılında siber güvenlik alanında profesyonel iş hayatına başlayan Aykut Koltuk (Risk Danışmanlığı Ortağı), 2011 yılından beri Deloitte Türkiye Risk Danışmanlığı bölümünde enerji, finans, telekom, otomotiv, teknoloji sektörleri başta olmak üzere birçok yerel ve küresel firmaya siber güvenlik alanında hizmet veriyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olan Koltuk'un uzmanlık alanları arasında offensive security, red team, olay müdahale, veri güvenliği, güvenlik mimarisi, güvenli uygulama geliştirme gibi servisler yer alıyor.

Deloitte Türkiye vergi bölümüne 2004 yılında katılan Barbaros Yeşin (Vergi Hizmetleri Ortağı) görevine 2010 yılında Hollanda Rotterdam ofisinde devam etti. Kariyerinin ilk yıllarında kurumlar vergisi ve tam tasdik denetimi, KDV iadesi, yatırım teşviki, şirket satın alma ve birleşmelerinde uzmanlaşan ve çok uluslu firmalara hizmet veren Yeşin, ilerleyen yıllarda da uluslararası görevlendirmeler, çifte vergiyi önleme anlaşmaları, yabancı çalışanların çalışma izinleri, hisse planları ve finansal enstrümanların vergilendirmesi üzerine kariyerini sürdürdü. Ayrıca, Türk firmaların yurt dışına açılımları sırasındaki insan kaynakları planlaması ve bu kişilerin gelir vergisi ile sosyal güvenlik konuları da hizmetleri arasında. İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası ve Türkiye Bağımsız Denetçiler Birliği'ne üye olan Barbaros Yeşin, ayrıca Deloitte Türkiye bünyesinde Tüketici Ürünleri Sektör Liderliği görevini de sürdürüyor.

Deloitte Türkiye'ye 2010 yılında katılan Dilek Haytoğlu Korkmaz (Süreç Yönetim Çözümleri Ortağı), Süreç Yönetim Çözümleri (Business Process Solutions) bölümünde asistan olarak göreve başladı. Korkmaz, başta enerji ve teknoloji olmak üzere farklı sektördeki çok uluslu şirketlerin Kurumsal Kaynak Planlaması uygulama ve lokalizasyonu, CFO destek, konversiyon ve bütçe raporlaması konularında deneyim sahibi. Uzmanlığı uluslararası finans ve muhasebe olan Korkmaz, Robotik Süreç Otomasyonu (RSO) ekibinin de üyesi olarak Deloitte ve müşterilerin robotik süreç çözümlerinin tanımı, dizaynı ve geliştirilmesinden sorumlu.

Deloitte Türkiye'ye 2007 yılında katılan İlke İlter (Süreç Yönetim Çözümleri Ortağı), 16 yıllık profesyonel kariyerinde başta tüketici ürünleri, enerji ve sağlık olmak üzere farklı endüstrilerde faaliyet gösteren birçok yerli ve çok uluslu şirketin kuruluş, muhasebe, vergi, raporlama ve sistem kurulum süreçlerinde hizmetler sundu. İlter ayrıca, bir sivil toplum kuruluşunda 3 yıldır mentor olarak görev alıyor. Uludağ Üniversitesi Maliye Bölümü'nden lisans ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Muhasebe-Denetim yüksek lisans dereceleri bulunan İlter, ayrıca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) lisansına sahip.

Deloitte Türkiye'ye 2005 yılında katılan Mehmet Erol (Denetim Hizmetleri Ortağı), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi bölümünde lisans ve yüksek lisans yaptı. Deloitte Küresel Değişim Programı kapsamında Eylül 2009-Mart 2011'de Deloitte Chicago ofisinde 18 ay süreyle çalışan Erol, Amerika ve Avrupa kökenli çok uluslu ya da yerli finans kurumları, yerli büyük sanayi grupları, turizm ve filo kiralama gibi sektörlerdeki kuruluşların denetimlerinde görev aldı. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevesinde Türkiye ve Amerika'da 17 yıllık denetim tecrübesine sahip olan Erol, çeşitli finans kuruluşlarına UFRS 9 kapsamında danışmanlık hizmetleri, yine çeşitli firmalara riskten korunma muhasebesi modellemesi, kurulumu, türev değerlemeleri konularında danışmanlık hizmeti ile kamu ve özel kurumlara ilgili konularda teknik eğitimler verdi.

Deloitte Türkiye'ye 2022 yılında katılan Hasan Fehmi Nazikoğlu (Finansal Yapılandırma Hizmetleri Ortağı), 17 yıllık profesyonel kariyerine denetim hizmetleri vererek başladı. 4 yıllık denetim tecrübesinin ardından şirket satın alma ve birleşmeleri danışmanlığı alanında çalışan Nazikoğlu, 2018 yılından bu yana finansal yapılandırma hizmetleri alanında danışmanlık kariyerine devam ediyor. TED Ankara Koleji mezunu olan Nazikoğlu, Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden lisans derecesine ve SMMM lisansına sahip.