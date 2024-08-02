Demir yolu araçlarının bakımıyla ilgili esaslar belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Demir yolu araçlarının bakımıyla ilgili esaslar belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Faaliyetlerine Dair Tebliğ'i yayımlayarak demir yolu araçlarının bakımıyla ilgili usul ve esasları belirledi. Tebliğe göre, ECM Beyannamesi düzenlenmeden önce araçların tüm muayeneleri yapılacak, uygunsuz parçalar yenilenecek ve bakım dosyası kontrol edilecek. Ayrıca, yıllık bakım raporları da düzenlenerek ilgili kurumlara sunulacak.

02.08.2024 09:21
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Demir yolu araçlarının bakımından sorumlu kuruluşların faaliyetlerine ilişkin esaslar belirlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Faaliyetlerine Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde, ECM ve bakım fonksiyonu sertifikasına sahip kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar yer aldı.

Buna göre, bakımdan sorumlu kuruluş tarafından ve demir yolu aracının işletilebilir olduğunu beyan eden "ECM Beyannamesi" düzenlenmeden önce aracın tüm muayeneleri yapılacak.

Muayeneler sırasında uygunsuzluğu tespit edilen parça ve sarf malzemeler uygun malzemelerle yenilenecek. Aracın tüm bileşenlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata, kılavuzlara ve bakım dosyasına uygunluğu kontrol ve teyit edilecek.

Söz konusu araçlar için yıllık bakım raporu da düzenlenecek. Bu raporlar her yıl ocak ayında Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğüne sunulacak.

ECM ve bakım fonksiyonu sertifikasına sahip kuruluşlar, ilgili prosedürlerini ulusal ve uluslararası mevzuata uygun yürüttüklerini denetimlerde ispat edecek.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Ulaşım, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Demir yolu araçlarının bakımıyla ilgili esaslar belirlendi - Son Dakika

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