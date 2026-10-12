Demirci, kokarca seferberliği isteyerek 9 bin ton iç fındık kaybı olacağını savundu - Son Dakika
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Demirci, kokarca seferberliği isteyerek 9 bin ton iç fındık kaybı olacağını savundu

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Demirci, kokarca seferberliği isteyerek 9 bin ton iç fındık kaybı olacağını savundu
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Giresun'da fındık sanayicisi Mustafa Demirci, kahverengi kokarca nedeniyle bu yıl 91 bin tonluk rekolteden yaklaşık 9 bin ton iç fındık kaybı olacağını savundu. Bakanlık ve İl Müdürlüğünden köylerde geçici personel ve kokarcaya karşı seferberlik istedi.

Giresun'da fındık sanayicisi Mustafa Demirci, kahverengi kokarca zararlısının fındıkta randıman kaybına yol açtığını belirterek, bu yılki rekoltenin 91 bin ton olduğunu, randımandaki düşüş nedeniyle yaklaşık 9 bin ton iç fındığın kaybedilebileceğini savundu.

Giresun kalite fındığın dünya pazarındaki üstünlüğüne dikkati çeken Demirci, kahverengi kokarcanın bu yıl üründe ciddi kayıplara neden olduğunu söyledi. Zararlıyla mücadelede yalnızca ilaç dağıtımının yeterli olmadığını belirten Demirci, üreticilerin ilaçların doğru kullanımı konusunda bilgilendirilmesi ve uygulamaların yerinde takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Müdürlüğüne çağrıda bulunan Demirci, "Geçici personel görevlendirilerek köylerde üreticilere doğrudan destek verilmelidir. Hatta adeta kahverengi kokarcaya karşı seferberlik ilan edilerek her köyde görevli ekipler oluşturulmalıdır. Muhtarlar ve köy temsilcilerinin de sürece dahil edilerek ilaçlama çalışmalarının planlı ve koordineli şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Yalnızca kaç noktada ilaçlama yapıldığını açıklanmamak yeterli olmamaktadır. Mücadele etkinliği sahadaki sonuçlarla değerlendirilmesi gerekir" dedi.

Kahverengi kokarcanın fındıkta randıman ve rekolte kaybına da neden olduğunu da belirten Demirci, "54 randıman üzerinden yaptığımız hesaplamada, 91 bin tonluk rekolteden yaklaşık 49 bin ton iç fındık elde edilmesi bekleniyor. Ancak rekoltenin 45 seviyesine düşmesi nedeniyle bu iç fındık bu miktarın yaklaşık 40 bin tona gerilemesi ön görülüyor. Bu fark da yaklaşık 9 bin ton iç fındığa karşılık gelmektedir. Dolayısıyla kahverengi kokarca hem rekolteye hem de randımana ciddi bir zarar vermektedir. Yaşanan kayıp üreticinin gelirinden sanayiciye ve ihracatçıya kadar sektörün tüm paydaşlarını etkilemektedir" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Mustafa DemirciGiresunEkonomiGüncelÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Demirci, kokarca seferberliği isteyerek 9 bin ton iç fındık kaybı olacağını savundu - Son Dakika
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