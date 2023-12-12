Demre Hali\'nde yeni sezon açıldı

Demre Hali yeni sezon açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre'ye dönemi içinde 605 milyon TL üzerinde yatırım yaptıklarını söyledi. Başkan Böcek, enerjiye, gübreye, ilaca, mazota gelen yüksek zamlara ve ekonomik krize rağmen üretim yapan çiftçilere teşekkür ederek, "Hepinizle gurur duyuyorum" dedi.

Demre Toptancı Hali 2023-2024 sezonu törenle açıldı. Sezon açılışı için düzenlenen törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre Kaymakamı Onur Şatıroğlu, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Eski Bakan Ertuğrul Günay, Demre, Kumluca ve Elmalı Belediye Başkanları, hal başkanları, muhtarlar, üreticiler, çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, açılışta yaptığı konuşmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 21 hal bulunduğunu belirterek, "1006 komisyoncumuz ve 921 tüccarımızla toplam 1927 işyeri ile işlem hacmi olarak Türkiye'de 1. sıraya yükseldik. Bu başarı hepimizindir" dedi.

Çiftçilerle her zaman gurur duyduğunu belirten Başkan Böcek, "Sizlerin çektiği sıkıntıları çok iyi bilen bir çiftçi çocuğu olarak; enerjiye, gübreye, ilaca, mazota gelen yüksek orandaki zamlara ve ekonomik krize rağmen, üretim için yaptığınız fedakarlıklardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Hepinizle gurur duyuyorum" diye konuştu.

Demre'ye 605 milyon TL üzerinde yatırım yapıldı

Demre'ye dönemi içinde 605 milyon TL üzerinde yatırım yaptıklarını da açıklayan Başkan Böcek, "Demre'de 44 km içme suyu, 17 km kanalizasyon ve yağmur suyu hattı, 13 km sıcak asfalt yol yapımı gerçekleştirdik. 35 km kapalı devre sulama tesisi yaptık. Sulama Birliğine de 8.5 milyon lira enerji desteği sağlıyoruz" dedi.

"Yerelden kalkınma hedefimizle dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlere hizmet etmek boynumun borcudur" diyen Başkan Böcek, "Hollanda yüz ölçümü Konya'da küçüktür ancak, tarım politikalarıyla dünyaya meydan okur. Biz de belediye olarak bunu yapmak istiyoruz. Umarım bu konuda da iktidar gereğini yapar. Çünkü ben sözümü Antalya'ma verdim. Bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan da Başkan Muhittin Böcek'i halcilerle beraber görmekten mutlu olduğunu ifade ederek, "Ne şartlarda hizmet verdiğinizi ve halci arkadaşların dertlerinizi dinlediğinizi biliyoruz. Sizin de üretici kökenli olmanız ve bu işi bilmeniz bizim için de ayrıca önemli. Teşekkür ediyoruz" dedi.

Demre Toptancı Hali Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Fatih Tural 16 bin 600 dekar sera alanında özellikle biber, domates üretimi ile dikkat çeken Demre'nin ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu anlattı. Tural, "Bugüne kadar hiçbir isteğimizi geri çevirmeyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımızdan daha güvenli ve konforlu bir hal kompleksi için destek istiyoruz. Muhittin Böcek Başkanımıza güveniyoruz" diye konuştu.

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan çiftçiye ve komisyoncuya verdiği desteklerden dolayı Başkan Muhittin Böcek'e plaket takdim etti. Daha sonra tüm protokol üyeleri dualarla 2023-2024 Demre Hal sezon açılışını gerçekleştirdi. - ANTALYA