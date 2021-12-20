DENİB'ten 'Denizli E-Ticaret ve E-İhracat' konferansları

Ticaret ve E- İhracat Konferansları 2021" gerçekleştirilecek.

Türkiye İş Bankası ana iş ortaklığı, Denizli İhracatçılar Birliği ve WORLDEF organizasyon partnerliğinde 23 Aralık 2021 Perşembe günü saat 08: 30 – 17: 00 arasında Merkezefendi Kültür Merkezi'nde "Denizli E-Ticaret ve E-İhracat Konferansları 2021" gerçekleştirilecek. Programın açılış konuşmaları DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu ile WORLDEF Başkanı Ömer Nart yapacak.

Sınır ötesi e-ticaret yapmak isteyen bölge firmalarının dijital ortamlarda daha aktif olması için e-ihracat farkındalığı oluşturmayı hedefleyen programda e-ticaret ve e-ihracat alanında devlet teşvikleri, dijital pazarlama, dijital dönüşüm ve lojistik gibi birçok önemli konu başlıkları ele alınacak olup, etkinlikte her konu başlığında kendi alanında profesyonel sektör uzmanları bulunacak. Konferansta ekosistemin profesyonelleri çeşitli sunumlar yaparak e-ihracat tecrübelerini paylaşacak. Ayrıca sınır ötesi e-ticarette dünyadaki son uygulamalar, trendler ve pratik çözümler hakkında detaylı bilgiler aktarılacak.

Program hakkında detaylı bilgiye https://worldef.net/denizli-e-ticaret-ve-e-ihracat-konferansi-2021/ etkinlik sayfasından ulaşılabilecek. - DENİZLİ