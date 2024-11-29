DenizBank 2,3 Milyar Dolar Finansman Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

DenizBank 2,3 Milyar Dolar Finansman Sağladı

DenizBank 2,3 Milyar Dolar Finansman Sağladı

DenizBank, 2024'te 3 sendikasyonla 2,3 milyar dolar finansman topladı ve tarıma destek verdi.

29.11.2024 11:48
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DenizBank, 2024'te 3 ayrı sendikasyonla 2,3 milyar dolar finansman sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, yüzde 139 oranında talep gören, yılın üçüncü sendikasyon kredisini 23 ülkeden 54 finansal kurumun katılımıyla yeniledi.

Banka böylece, senenin tamamında, 84 finansal kurumdan 2,3 milyar dolar kaynak toplayarak, sektöründe en yüksek sendikasyon tutarına ulaştı.

Üçüncü sendikasyon işleminde, 1,2 milyar dolarla yılın ikinci yarısının en fazla talebi sağlanırken, geri ölçeklendirme sonrasında 1 milyar dolar finansman temin edildi.

İşlemde sürdürülebilirlik ilintili performans hedefi, çiftçilerin ve yeşil dönüşüm teknolojilerin finansmanı olarak belirlendi.

Bankanın uluslararası piyasalardaki itibarını da gösteren bu işlemlerle, son 2 yılda ülke ekonomisine 4,5 milyar dolar taze kaynak getirildi.

Bank of America, Emirates NBD Capital Limited ve Mashreqbank PSC koordinatörlüğünde gerçekleştirilen işlemde, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank PJSC, Mashreqbank PSC ve SMBC Group ESG (çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim) Koordinatörleri olarak rol aldı. Mizuho Bank ise düzenleyici olarak katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, sendikasyonun yalnızca bir finansman başarısı olmadığını belirterek, aynı zamanda Türkiye'nin düşük karbon ekonomisine geçişi yolunda atılmış güçlü bir adım olduğunu kaydetti.

Ateş, 14'ü yeni olmak üzere 54 finansal kurumun iştirak ettiği işlemde tarımsal üretimin devamlılığı için sorumluluk aldıklarını kaydederek, "Tarımdaki en büyük finansal inovasyon olan, bugün 600 bine yakın çiftçimizin kullandığı Üretici Kart ciromuzu yüzde 60'ın üzerinde artırmayı sürdürülebilirlik performans kriterimiz olarak belirliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynakların verimli kullanımı ve çevresel etkilerin en aza indirilmesine hizmet eden yeşil dönüşüm teknolojilerinin finansmanına sundukları desteği de artırmayı taahhüt ettiklerine dikkati çeken Ateş, "DenizBank olarak son iki yılda ekonomimize 4,5 milyar dolarlık taze kaynak sağlarken, sürdürülebilirlik bağlantılı kredilerdeki hacmimizi 3 milyar dolar seviyesine yükselttik. Şimdiye kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de finansal gücümüzü, üreticilerin ve sürdürülebilirlik odaklı teknolojilerin desteklenmesi vizyonuna tahsis etmeye devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Denizbank, Ekonomi, Finans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizBank 2,3 Milyar Dolar Finansman Sağladı - Son Dakika

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