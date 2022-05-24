DenizBank, Adana Büyükşehir Belediyesine kompost makinesi hibe etti - Son Dakika
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DenizBank, Adana Büyükşehir Belediyesine kompost makinesi hibe etti

24.05.2022 16:09
DenizBank, Adana Büyükşehir Belediyesine kompost makinesi hibe etti

DenizBank, organik atıkların toprağa karıştırılarak gübreye dönüştürülmesine imkan sağlayan kompost makinesini bir senelik kullanımı için Adana Büyükşehir Belediyesine hibe etti.

DenizBank, organik atıkların toprağa karıştırılarak gübreye dönüştürülmesine imkan sağlayan kompost makinesini bir senelik kullanımı için Adana Büyükşehir Belediyesine hibe etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kompost makine teslimi için Büyükşehir Belediyesi'nde tören düzenlendi.

DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, törende, artan nüfus için daha verimli kaynak yönetimine katkıda bulunmak ve tarımın sosyal ve ekolojik yapısını güçlendirmek misyonuyla çalıştıklarını belirtti.

Toprağın doğal yollarla onarılması çalışmalarına büyük önem atfettiklerini aktaran Aytekin, şunları kaydetti:

"20 yıldır bu sektöre gönülden destek veren kurum olarak, topraklarımızda üretimin uzun yıllar sürmesi konusunu yüksek sorumlulukla sahipleniyoruz. Hibe ettiğimiz kompost makinesi sayesinde, hallerden ve pazarlardan toplanan organik atıklar, parklardan kesilen çimler ağaç dallarıyla karıştırılacak ve organik madde oranı yüksek bir gübre elde edilecek. Ülkemizde üretimin önemli bölümünün gerçekleştiği Adana'da toprağın sağlığı ve verim kapasitesinin artırılması için inisiyatif alarak bu iş birliğini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, DenizBank Çukurova Bölge Müdürü Yusuf Sayan'ın da katıldığı etkinlikte, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ortaş, kompost konulu bir sunum yaptı.

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Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyesi, Çukurova, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi DenizBank, Adana Büyükşehir Belediyesine kompost makinesi hibe etti - Son Dakika


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