Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü - Son Dakika
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Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü

07.09.2022 09:30
Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle İzmir'de balık fiyatlarında gerileme gözleniyor.

Denizlerde av yasağının sona ermesiyle İzmir'de balık fiyatlarında gerileme gözleniyor.

Kemeraltı Çarşısı'nda balıkçıların yoğunlaştığı Havra Sokağı'nda balıkçı tezgahlarında hareketlilik yaşanıyor.

Yaz sezonu boyunca çiftliklerde yetiştirilen balıkların yoğunlukta olduğu tezgahlarda 1 Eylül'de sezonun başlamasıyla sardalya, hamsi, mezgit (tavuk balığı), gopez, palamut, kefal, uskumru, barbun gibi av balıkları da bolca yerini aldı.

Kilogram fiyatı 35 lira olan hamsi ve sardalyanın 1,5 kilogramı ise 50 liradan satışa sunuluyor. Tavuk balığı 50, barbun 80-100, çipura 90, levrek ise 90-100 lira olan kilogram fiyatlarıyla tezgahlarda yer buluyor. Palamudun tanesi ise 50 liradan satılıyor.

Havra Sokağı'nda 13 yıldır esnaflık yapan Serkan İnce, AA muhabirine, sezon öncesi düşük olan işlerin av sezonuyla hareketlendiğini söyledi.

Denizden bol balık çıkması halinde fiyatların bir miktar daha düşebileceğini ifade eden İnce, en çok hamsi ve sardalyanın rağbet gördüğünü kaydetti.

İnce, sezonun başlamasının tüm balık fiyatlarına yansıdığına dikkati çekerek, "100 liraya kadar dayanmıştı çipura. Şu an 85-90 lira. Levrekler 100-120 liradan yukarıydı. Şu an 100 liraya kadar alabilirsiniz." dedi.

"Havanın soğuması gerek"

Serkan Çömlek de balık fiyatlarının genel olarak yarı yarıya düştüğünü, bazılarında düşüşün daha fazla olduğunu söyledi.

Balığın protein kaynağı olarak bir sağlık ürünü olduğunu, bu fiyatların kaçırılmaması gerektiğini anlatan Çömlek, şöyle konuştu:

"Daha önce kilogramı 250-300 liradan satılan barbun 80-100 liraya indi. Yine tavuk balığı sezondan önce 150 liraydı 50 liraya kadar düştü. Vatandaşlardan bol bol talep bekliyoruz ama şu an o talebi göremiyoruz. Balıklar bu rakamların altına daha düşmez. Taleplerin artması için havanın soğuması gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Balık alanlardan Hülya Şengezin, haftada iki gün balık tükettiklerini belirtti. Avlanmanın başlamasıyla fiyatların biraz indiğini kaydeden Şengezgin, "Çipura tercih ediyorduk. Şimdi sardalya, hamsi zamanı. Fiyatları şöyle 30 lira falan olsa daha iyi olur. Herkes alabilir." dedi.

Kemal Şen de Karadenizli olduğu için hamsiyi çok sevdiğini ve sık tükettiğini ifade ederek, "Fiyatlar güzel. Bir kilogram hamsi, bir kilogram tavuk balığı aldım. Fiyatları 35 lira. Geçen gün 50 liraya almıştım." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Eylül, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahlarında çeşit arttı, fiyat düştü - Son Dakika
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