Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Antik Kentlere Maddi Destek - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Antik Kentlere Maddi Destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden Antik Kentlere Maddi Destek

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Laodikya ve Tripolis Antik Kentleri ile diğer tarihi alanların kazı çalışmalarına toplam 1 milyon 125 bin TL maddi destek sağlama kararı aldı. Başkan Çavuşoğlu, bu destekle Denizli'nin turizm potansiyelini artırmayı ve tarihi zenginliği korumayı hedeflediklerini belirtti.

19.10.2024 12:28  Güncelleme: 12:29
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte kazı çalışmaları devam eden Laodikya, Tripolis Antik Kentleri ile Beycesultan, Aşağıseyit ve Ekşi Höyükleri Kazı Başkanlıklarına maddi destek sağlama konusunda karar aldı. 1 milyon 125 bin liralık maddi destekle Denizli'nin turizm değerleri ve tarihi zenginliğine katkı sağlamaya devam edeceklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, "Denizlimizin tarihine büyük önem veriyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi kentin tarihi, kültürel ve turizm zenginliklerini ortaya çıkarmak ve tanıtılması konusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başkanlığında toplanan Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı ikinci oturumunda, gündemin 3. maddesinde yer alan Laodikya, Tripolis Antik Kentleri ile Beycesultan, Aşağıseyit ve Ekşi Höyükleri Kazı Başkanlıklarına maddi destek sağlama konusunu görüştü. Oybirliği ile alınan maddi destek maddesine göre kazı çalışmaları süren Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanlığı'na 600 bin TL, Tripolis Antik Kenti Kazı Başkanlığı'na 200 bin TL, Beycesultan Höyüğü Kazı Başkanlığı'na 125 bin TL, Aşağıseyit Höyüğü Kazı Başkanlığı'na 100 bin TL ve Ekşi Höyüğü Kazı Başkanlığı'na 200 bin TL maddi destek verilmesi kararı alındı.

"Denizlimizin tarihine büyük önem veriyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli'nin tarihine ve kültürel mirasına büyük önem verdiklerini belirterek, "Denizlimizin sahip olduğu tarihi zenginlik, sadece ülkemizin değil, dünya kültür mirasının da önemli bir parçasıdır. Laodikya, Tripolis gibi antik kentler ve höyüklerde sürdürülen kazı çalışmaları, bu eşsiz mirasın gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Biz de bu değerlerimizi koruma ve tanıtma noktasında üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kazı çalışmalarına verdiğimiz 1 milyon 125 bin liralık destekle, Denizli'nin turizm potansiyelini daha da artırmayı hedefliyoruz. Geçmişimize sahip çıkmak, aynı zamanda geleceğimize sahip çıkmaktır. Denizlimizin tarihini yaşatmaya ve bu zenginliği turizme kazandırmaya devam edeceğiz. Denizlimizin tarihine büyük önem veriyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Belediye, Laodikya, Ekonomi, denizli, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Antik Kentlere Maddi Destek - Son Dakika

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