Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Ekipman Desteği Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Ekipman Desteği Projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi\'nden Arıcılara Ekipman Desteği Projesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerini desteklemek amacıyla arıcılara ücretsiz ekipman dağıtımı yapacak. Başvurular 20 Ocak-3 Şubat 2024 tarihleri arasında alınacak.

20.01.2025 16:36  Güncelleme: 16:38
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Denizli Büyükşehir Belediyesi, arıcılık faaliyetlerini desteklemek ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla, arı yetiştiricilerine özel bir ekipman desteği projesi başlattı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi arıcılara ekipman desteği projesi başlattı. Proje kapsamında, yetiştiricilere maske, körük, eldiven, sır tarağı ve oksalik asitten oluşan ekipman setleri ücretsiz olarak dağıtılacak. Arıcılık faaliyetlerini desteklemek ve yerel üretimi teşvik etmek amacıyla oluşturulan destekten faydalanmak isteyen arıcılar, 20 Ocak-3 Şubat 2024 tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi veya DESKİ İlçe Hizmet Birimleri üzerinden yapılabilecek. Başvuruda bulunacak yetiştiricilerin, 2024 yılına ait Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) belgesine sahip olmaları gerekiyor. Başvuru formuna eklenmesi gereken bu belge olmadan yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Ayrıca, aynı haneden yalnızca bir kişinin destekten faydalanabileceği açıklandı. Başvuru değerlendirmeleri tamamlandıktan sonra hak sahibi olan arıcılara bilgilendirme mesajı gönderilecek.

Büyükşehir her zaman üreticinin yanında

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte arıcılığın gelişmesi ve bal üretiminin artırılmasını çok önemsediklerini söyledi. Kırsal projeler ile kenti tarım ve hayvancılıkta ayağa kaldırmak istediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını kaydetti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, denizli, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli Büyükşehir Belediyesi'nden Arıcılara Ekipman Desteği Projesi - Son Dakika

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