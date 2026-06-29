Denizli'de Girişimcilik Programı Başladı - Son Dakika
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Denizli'de Girişimcilik Programı Başladı

Denizli\'de Girişimcilik Programı Başladı
29.06.2026 16:13
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DTO, genç girişimcileri iş dünyasına hazırlamak için 'Fikirden Şirkete' programını başlattı.

Denizli Ticaret Odası (DTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde hayata geçirilen "Fikirden Şirkete Girişimcilik Programı" ile, girişimci adaylarını iş dünyasına hazırlayacak önemli bir eğitimi başlattı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, katılımcıların KOSGEB, TÜBİTAK, GEKA ve Pamukkale Teknokent gibi kurumların sunduğu destek mekanizmalarıyla buluşturulacağını belirterek, "Gençlerimizin enerjisi, Denizli'mizin geleceğine yön verecek" dedi.

DTO'nun ev sahibi olduğu TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK) tarafından düzenlenen programın açış konuşmasını Denizli Genç Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Bekir Çakır yaparken, Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan da konuşmasında genç girişimcilere yönelik önemli mesajlar verdi.

Başkan Erdoğan'a teşekkür

Gençlerin girişimcilik ekosistemine kazandırılmasının önemine dikkat çeken Çakır, programın girişimcilik hayali kuran gençlere yol göstereceğini belirterek katılımcılara başarılar diledi; desteklerinden dolayı da İl Koordinatörleri DTO Başkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Başkan Erdoğan: "Girişimcilik, şehrimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır"

Çakır'ın ardından kürsüye gelen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ise girişimciliğin ekonomik kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Ülkelerin ve şehirlerin gelişiminde yalnızca mevcut işletmelerin değil, yeni fikirler ve iyi girişimlerin de belirleyici rol oynadığını ifade etti. Başkan Erdoğan, günümüzde ekonomik dönüşümün merkezinde ise girişimcilik, inovasyon ve teknoloji odaklı iş modellerinin bulunduğunu kaydetti.

Denizli Ticaret Odası olarak girişimciliği yalnızca bir iş kurma süreci değil, şehrin geleceğine yapılan stratejik bir yatırım olarak gördüklerini de belirten Erdoğan, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri ortamları oluşturmak için çalıştıklarını söyledi.

"Fikirden şirkete programı"

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde yürütülen Fikirden Şirkete Girişimcilik Programı'nın girişimcilik yolculuğuna çıkmak isteyen ancak nereden başlayacağını bilemeyen gençlere rehberlik edeceğinin de altını çizdi. Ayrıca programa katılabilmek için hazır bir iş fikrine sahip olmanın gerekmediğini hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bizim için önemli olan girişimci olma isteği, motivasyonu ve başarma azmidir. Büyük başarıların temelinde önce cesaret, ardından bilgi ve doğru yönlendirme yatar" dedi.

Girişimciliğin tüm aşamaları uygulamalı anlatılacak

Program kapsamında katılımcıların girişimcilik kültüründen iş planı hazırlamaya, finansal okuryazarlıktan numune geliştirmeye, mentörlükten yatırımcı görüşmelerine kadar girişimciliğin tüm aşamalarını uygulamalı olarak öğreneceklerini de ifade eden Erdoğan, gençlerin KOSGEB, TÜBİTAK, GEKA ve Pamukkale Teknokent gibi kurumların destek mekanizmalarıyla da buluşturulacağını açıkladı.

Öte yandan, programın temel hedefinin yalnızca eğitim vermek olmadığını dile getiren Başkan Erdoğan, fikirlerin şirketlere, şirketlerin ise başarı hikayelerine dönüşmesini amaçladıklarını belirterek Denizli'den yeni girişimlerin, markaların ve başarı öykülerinin çıkmasını istediklerini ifade etti.

Başkan Erdoğan: "Gençlerimizin enerjisi, denizli'nin geleceğine yön verecek"

Gençlerin enerjisinin, üretkenliğinin ve yenilikçi bakış açısının Denizli'nin ekonomik ve teknolojik geleceğine yön vereceğine inandığını da söyleyen Erdoğan, programın girişimcilik hayali kuran tüm genç girişimciler başta olmak üzere üyeleri ve katılımcılar için verimli sonuçlar getirmesini temenni etti. Organizasyonda emeği geçen TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile DTO iştiraki Denizli ABİGEM ekibine teşekkür ederek katılımcılara başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Teknoloji, Denizli, Ekonomi, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Girişimcilik Programı Başladı - Son Dakika

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