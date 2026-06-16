Denizli\'de Girişimcilik Programı Başlıyor

Denizli'de gençlerin iş dünyasına adım atmasını sağlayacak yeni girişimcilik programı başlıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli Genç Girişimciler Kurulu (GGK), il koordinatörü Denizli Ticaret Odası'nın (DTO) desteğiyle gençlerin girişimcilik potansiyelini ortaya çıkarmak ve yenilikçi fikirlerini sürdürülebilir işletmelere dönüştürmelerine destek olmak amacıyla Fikirden Şirkete Girişimcilik Programı'nı hayata geçiriyor.

TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve DTO Meclis Üyesi İnşaat Yüksek Mühendisi Bekir Çakır, GGK İl İcra Komitesi toplantısında yaptığı açıklamayla projeyi kamuoyuna duyurdu.

"Girişimcilik ekosistemini bir bütün olarak ele alıyoruz"

Program hakkında bilgi veren TOBB Denizli GGK İl İcra Komitesi Başkanı Çakır, girişimcilik faaliyetlerinin yalnızca eğitimle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"TOBB Denizli Genç Girişimciler Kurulu olarak Denizli Ticaret Odamız ve Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan'ın destekleriyle bölgemizin gençlik potansiyelini somut projelere dönüştürecek olan Fikirden Şirkete Girişimcilik Programımızı sizlere duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu programdaki temel gayemiz, girişimcilik programlarının sadece bir eğitim çerçevesinde kalmasından ziyade bir uçtan diğer uca sürecin tamamını kapsayan bir bütün halinde girişimcilik habitatını oluşturmaktır."

18-40 yaş arasındaki gençlere yönelik

Program, Denizli'de ikamet eden, 18-40 yaş aralığında bulunan, daha önce hiç şirket kurmamış veya herhangi bir şirkete ortak olmamış girişimci adaylarını hedefliyor. En az lise mezunu olan ve eğitim süreçlerine düzenli katılım sağlayabilecek gençler programa başvurabilecek.

Katılımcıların programa kabul edilmesinde hazır bir iş fikrine sahip olmaları şartı aranmıyor. Program kapsamında öncelikli olarak girişimcilik isteği, motivasyonu ve öğrenme arzusu dikkate alınacak. İş fikri geliştirme süreci ise eğitim programının ikinci aşamasında gerçekleştirilecek.

Fikirden şirketleşmeye uzanan 38 saatlik eğitim

Denizli Ticaret Odası'nda yüz yüze gerçekleştirilecek program kapsamında girişimci adaylarına toplam 38 saat eğitim verilecek.

Beş aşamadan oluşan programın ilk bölümünde girişimcilik motivasyonu, iş planı hazırlama, liderlik ve yöneticilik gibi temel konular ele alınacak. İkinci aşamada ise sektörel araştırma, trend analizi, finansal okuryazarlık, fon kaynaklarına erişim ve minimum uygulanabilir ürün (MVP) geliştirme konularında eğitimler düzenlenecek.

Bu aşamanın sonunda girişimci adayları, hazırladıkları projeleri hakem heyetine sunacak. Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan katılımcılar programın sonraki aşamalarına devam edecek.

Mentorlük ve iş geliştirme desteği sağlanacak

Programın üçüncü aşamasında katılımcılar, alanında uzman isimlerle mentorlük çalışmalarına katılacak. İş planlarının geliştirilmesi ve yatırımcı sunumlarında kullanılacak One Pager belgelerinin hazırlanması konusunda destek alacak.

Dördüncü aşamada ise girişimcilere Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ve diğer destek mekanizmaları hakkında kapsamlı bilgilendirme yapılacak. Ayrıca Pamukkale Teknokent'in kuluçka programları ve başvuru süreçleri hakkında uzmanlar tarafından eğitim verilecek.

Yatırımcılarla buluşacaklar

Programın son aşamasında girişimci adayları yatırımcı buluşmalarına katılacak, etkili sunum teknikleri ve girişimcilik hukuku konularında eğitim alacak. Şirket kuruluş süreçleri hakkında uygulamalı bilgiler edinerek iş fikirlerini ticarileştirme yolunda önemli bir adım atacaklar.

Hedef; 10 yeni girişim şirketi

Program sonunda en az 10 yeni girişim şirketinin kurulmasını hedeflediklerini belirten TOBB Denizli GGK İl İcra Komitesi Başkanı Çakır, genç girişimcilerin devlet destekleri ve teşvik mekanizmalarından yararlanarak güçlü bir girişimcilik yolculuğuna başlamalarını amaçladıklarını ifade etti; "Katılımcıları KOSGEB, TÜBİTAK ve GEKA gibi ulusal destek programlarına başvurmaya ve ilgili projelerden yararlanmaya yönlendirip teşvik edeceğiz" dedi.

Çakır, GGK İl İcra Komitesi toplantısındaki açıklamasını, yeni fikirleri bulunan ve iş kurmayı düşünen genç girişimcilere seslendiği şu çağrısıyla tamamladı:

"Ben de girişimci olmak istiyorum fakat nereden başlamam gerektiğini bilmiyorum diyen tüm gençlerimizi programımıza davet ediyoruz. Fikirden Şirkete Girişimcilik Programı ile gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine rehberlik edeceğiz." - DENİZLİ