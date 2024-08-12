Denizli'de Kuraklık Nedeniyle Tütün Üretiminde Verim Düşüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Denizli'de Kuraklık Nedeniyle Tütün Üretiminde Verim Düşüşü

Denizli\'de Kuraklık Nedeniyle Tütün Üretiminde Verim Düşüşü

Denizli'de aşırı kuraklık nedeniyle tütün üretiminde geçen yıllara oranla verimde düşüş yaşandı. Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, kuraklığın yüzde 60-70'lere varan kayıplara sebep olduğunu belirtti.

12.08.2024 12:02  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'de aşırı kuraklıktan nedeniyle tütün üretiminde geçen yıllara oranla verimde düşüş yaşandı. Kentin önemli türün üretimi yapan ilçelerinden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Geçen yıllara baktığımız zaman kuraklıktan dolayı yüzde 60-70'lere varan kayıp var" dedi.

Denizli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi neticesinde oluşan kuraklık çiftçiyi olumsuz etkiledi. Yurt genelinde tütün üretiminde önde gelen illerden olan Denizli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların beklenen ölçüde gerçekleşmemesi nedeniyle tütün üretiminde bu yıl verimde düşüş yaşandı. Büyük emekler verilerek ekilen ve hasat edilmek için beklenen tütünler, yaşanan kuraklıktan ötürü çiftçilerde endişe oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre dekarda ortalama 300 kilogram üretim yapan çiftçiler bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle dekarda 100 kilogram üretim yapılması beklendiği ifade edildi.

"Geçen yıllara baktığımız zaman kuraklıktan dolayı yüzde 60-70'lere varan kayıp var"

Çiftçiler yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl mahsulün tarlalarda geçen yıla göre yüzde 60-70'e varan verimin düşmesini belirten Beyağaç Belediye başkanı Sezayi Pütün, "Geçen yıllara baktığımız zaman kuraklıktan dolayı yüzde 60-70'lere varan kayıp var. Daha tütün için her şey bitmiş değil. Bugünde yağmur yağdı. Eğer birkaç defa daha yağmur yağarsa kuraklık hasarımız yüzde 30-40'lara kadar düşecek" ifadelerini kullandı.

Yağışların azalması sebebiyle daha ektiğimiz tütünler olgunlaşmadı

Bu yıl yetersiz yağışın sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük verim kaybı yaşandığını belirten Sezayi Pütün, "Geçen yıl hasatta 1 ton yapan adam bu sene 600-700 kilolarda kaldı. Tütün daha olgunlaşmadı eğer olgunlaşırsa verim kaybımız daha da azalır. Yağmurlardan dolayı verim alacağımızı düşünüyorum. Bir adam 3 dönümlük yerken 1 ton alacaksa 300-400 kilo alacak. Bu da çiftçi için acı kayıp diyebiliriz. En azından yağmurlar biraz daha yağarsa çiftçinin yüzü güler diye düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Beyağaç, denizli, Tarım, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizli'de Kuraklık Nedeniyle Tütün Üretiminde Verim Düşüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:37 En İyi Keskin Nişancı Yarışması’na Türk askerinin başarısı damga vurdu En İyi Keskin Nişancı Yarışması'na Türk askerinin başarısı damga vurdu
11:53 Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı İntihar anı anbean kamerada Eşinden boşanan doktor veda mesajıyla canına kıydı! İntihar anı anbean kamerada
11:26 Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı Terör örgütüne ait mağaraya giren Fulya Öztürk, gördüklerine inanamadı
11:19 Türkiye’nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı Bakan Güler’den dikkat çeken 3 madde Türkiye'nin Suriye’den çekilme şartlarını açıkladı! Bakan Güler'den dikkat çeken 3 madde
09:34 40 yıl sonra altınsız olimpiyat Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı 40 yıl sonra altınsız olimpiyat! Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, topu federasyonlara attı
21:52 Yurt dışına çıkacaklar dikkat Bu geceden itibaren 500 lira oldu Yurt dışına çıkacaklar dikkat! Bu geceden itibaren 500 lira oldu
21:21 Netanyahu’nun yanıtı bekleniyor Hamas’ın yeni lideri Sinvar’dan yeni ateşkes teklifi Netanyahu'nun yanıtı bekleniyor! Hamas'ın yeni lideri Sinvar'dan yeni ateşkes teklifi
21:09 Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı
19:51 Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı Telefonundan çıkanlar mide bulandırıcı! Plajda küçük çocuğun resimlerini çeken satranç öğretmeni tutuklandı
19:37 Sosyal medyayı karıştırdı Allan Saint-Maximin’den Galatasaray taraftarına olay yanıt Sosyal medyayı karıştırdı! Allan Saint-Maximin'den Galatasaray taraftarına olay yanıt
19:25 Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış Sokak ortasında 3 kurşunla katledilmişti! Katil koca, cinayeti baştan sona planlamış
18:21 İstanbul’da Marmaray’da dehşete düşüren anlar Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 13:45:46. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de Kuraklık Nedeniyle Tütün Üretiminde Verim Düşüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement