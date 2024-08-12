Denizli\'de Kuraklık Nedeniyle Tütün Üretiminde Verim Düşüşü

Ekonomi

Denizli'de aşırı kuraklıktan nedeniyle tütün üretiminde geçen yıllara oranla verimde düşüş yaşandı. Kentin önemli türün üretimi yapan ilçelerinden Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Geçen yıllara baktığımız zaman kuraklıktan dolayı yüzde 60-70'lere varan kayıp var" dedi.

Denizli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi neticesinde oluşan kuraklık çiftçiyi olumsuz etkiledi. Yurt genelinde tütün üretiminde önde gelen illerden olan Denizli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışların beklenen ölçüde gerçekleşmemesi nedeniyle tütün üretiminde bu yıl verimde düşüş yaşandı. Büyük emekler verilerek ekilen ve hasat edilmek için beklenen tütünler, yaşanan kuraklıktan ötürü çiftçilerde endişe oluşturdu. Geçen yılın aynı dönemine göre dekarda ortalama 300 kilogram üretim yapan çiftçiler bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle dekarda 100 kilogram üretim yapılması beklendiği ifade edildi.

"Geçen yıllara baktığımız zaman kuraklıktan dolayı yüzde 60-70'lere varan kayıp var"

Çiftçiler yaşanan kuraklık nedeniyle bu yıl mahsulün tarlalarda geçen yıla göre yüzde 60-70'e varan verimin düşmesini belirten Beyağaç Belediye başkanı Sezayi Pütün, "Geçen yıllara baktığımız zaman kuraklıktan dolayı yüzde 60-70'lere varan kayıp var. Daha tütün için her şey bitmiş değil. Bugünde yağmur yağdı. Eğer birkaç defa daha yağmur yağarsa kuraklık hasarımız yüzde 30-40'lara kadar düşecek" ifadelerini kullandı.

Yağışların azalması sebebiyle daha ektiğimiz tütünler olgunlaşmadı

Bu yıl yetersiz yağışın sonucu oluşan kuraklık nedeniyle üründe büyük verim kaybı yaşandığını belirten Sezayi Pütün, "Geçen yıl hasatta 1 ton yapan adam bu sene 600-700 kilolarda kaldı. Tütün daha olgunlaşmadı eğer olgunlaşırsa verim kaybımız daha da azalır. Yağmurlardan dolayı verim alacağımızı düşünüyorum. Bir adam 3 dönümlük yerken 1 ton alacaksa 300-400 kilo alacak. Bu da çiftçi için acı kayıp diyebiliriz. En azından yağmurlar biraz daha yağarsa çiftçinin yüzü güler diye düşünüyorum" dedi. - DENİZLİ