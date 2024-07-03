Denizli İhracatı Haziran Ayında Artış Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

Denizli İhracatı Haziran Ayında Artış Gösterdi

Denizli İhracatı Haziran Ayında Artış Gösterdi

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin Haziran ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Haziran ayında Denizli ihracatı yüzde 0,4 artış göstererek 262 milyon dolar oldu. Sektörel olarak incelendiğinde, tekstil-konfeksiyon ihracatı azalırken, elektrik-elektronik ve demir-demir dışı metaller ihracatı artış gösterdi. İngiltere, ABD ve İtalya, Denizli'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında yer aldı. Ayrıca, Denizli İhracatçılar Birliği, Cezayir'de düzenlenen Uluslararası Genel Ticaret Fuarı'na katıldı ve 9 Temmuz'da iki büyük etkinlik gerçekleştirecek.

03.07.2024 16:06
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Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli'nin Haziran ayı ihracat rakamları ve ekonomik gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Haziran ayı ihracat rakamları hakkında bilgi veren Başkan Hüseyin Memişoğlu, "Haziran ayı ihracat verileri açıklandı. Ülkemiz ihracatı yüzde 10,6 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 1,9 azalışla 344 milyon dolar seviyesinde seyrederken, Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat yüzde 0,4 artışla 262 milyon dolar oldu. Haziranın ilk yarısında Denizli ihracatı yaklaşık yüzde 20 artıdaydı. Özellikle bayram tatili öncesindeki son 2 iş günü, 2024'ün yüksek ihracat yapılan günleri arasında yer alarak dikkat çekti. Bayram tatili ve iş günü sayısı haziran ayı ihracatının seyrinde etkili oldu. Ocak-Haziran döneminde Denizli ihracatı yüzde 2,5 artışla 2 milyar 137 milyon dolar, DENİB tarafından kayda alınan ihracat ise yüzde 4,7 yükselişle 1 milyar 668 milyon dolar oldu" dedi.

"Haziranda Denizli ihracatının sektörel görünümü"

Tekstil, elektrik-elektronik, demir-demir dışı metaller, tarım ve madencilik hakkında artış ve azalışları aktaran Memişoğlu, "Haziran ayında Denizli ihracatını sektörel olarak değerlendirdiğimizde; tekstil-konfeksiyon ihracatının yüzde 20,4 azalışla 97 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 8,1 artışla 64 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 12,5 artışla 55 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 10,2 azalışla 22 milyon dolar, madencilik ihracatının ise yüzde 14,6 azalışla 20 milyon dolar oldu" dedi.

"Lider İngiltere zirveyi bırakmıyor"

Haziran ayını diğer ülke bazında değerlendirmeyi alan Memişoğlu, "Denizli'nin haziran ayı ihracatını ülke bazında değerlendirdiğimizde lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 27,4 artışla 55 milyon dolar olarak kaydedildi. İkinci sıradaki ABD'ye ihracatımız yüzde 0,3 artışla 35 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 21,5 artışla 32 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 24,2 azalışla 26 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız yüzde 13,2 azalışla 15 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya'nın ilk üç sırada yer almaması göze çarptı. Haziran ayında Denizli'den Fas, Kolombiya ve Portekiz'e olan ihracat artışları dikkat çekti" ifadelerini kullandı.

" Cezayir'de Uluslararası Genel Ticaret Fuarı'na katıldık"

Cezayir'de Uluslararası Genel Ticaret fuarını değerlendiren ve haziran ayında İngiltere heyeti düzenleyen Memişoğlu, "5 - 28 Haziran 2024 tarihleri arasında Londra'da Denizli Ev Tekstili Sektörü URGE projesi kapsamında 12 firmamız İkili iş görüşmeleri gerçekleştirdi ve pazar araştırması yaptı. Aynı tarihlerde Cezayir'de gerçekleştirilen 55. Foire Internationale d'Alger (FIA) - Cezayir Uluslararası Genel Ticaret Fuarı'na katılarak ihracatçı sektörlerimizin tanıtımına katkıda bulunduk. Denizli İhracatçılar Birliği olarak, ihracatçı sektörlerimizin yanında olmaya, sektörlerimizi güçlendirme misyonumuzla hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

"9 Temmuzda DENİB'den 1 günde 2 büyük etkinlik"

9 Temmuz'da Denizli İhracatçılar Birliğinde 2 büyük etkinlik olacağını belirten başkan Memişoğlu, "9 Temmuz 2024 Salı günü iki büyük etkinlik gerçekleştireceğiz. İlki 15.00-18.00 arasında İhracatın Finansmanı Buluşmaları-Denizli etkinliği olacak. İhracatı Geliştirme A.Ş., Türk Eximbank ve ilgili bankaların yetkililerince ihracatın finansmanı konuları ile bölge ihracatına ilişkin veriler, analizler ve fırsatlar paylaşılarak ihracatçılarımızın öneri ve beklentileri konularında değerlendirmelerde bulunulacak. Programda yer alacak banka temsilcileri etkinlik boyunca kesintisiz bir şekilde ihracatçılarımızla iletişim halinde olacaklar" şeklinde konuştu.

Ardından ise Memişoğlu, DENİB İhracatın Yıldızları Ödül Törenimiz gerçekleştirilecek. Farklı kategorilerde 41 firmamızı ödüllendireceğimiz etkinlikte bu sene yeni kategoriler de eklendi. Her iki etkinliğe tüm üyeleri bir kez daha davet etmek istediğini belirtti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Denizli İhracatı Haziran Ayında Artış Gösterdi - Son Dakika

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