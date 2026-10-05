Denizli'nin 12 aylık ihracatı 5 milyar doları aştı, kent Eylül'de ihracatta 7. oldu - Son Dakika
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Denizli'nin 12 aylık ihracatı 5 milyar doları aştı, kent Eylül'de ihracatta 7. oldu

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Denizli\'nin 12 aylık ihracatı 5 milyar doları aştı, kent Eylül\'de ihracatta 7. oldu
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Eylül ihracat verilerine göre Denizli, son 12 aylık ihracatı 5 milyar dolar eşiğini geçerek Türkiye'nin en çok ihracat yapan 7. ili oldu. DENİB Başkanı Osman Uğurlu, Denizli'nin Eylül ihracatının yüzde 22,6 artışla 479 milyon dolar olduğunu belirtti.

Eylül ayı ihracat rakamlarına göre, 12 aylık ihracatı 5 milyar dolar eşiğini aşan Denizli, Eylül ayında Türkiye'nin en çok ihracat yapan 7. ili oldu.

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "Ülkemiz ihracatı Eylülde yüzde 15,4 artışla 25,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı Eylül ayında yüzde 22,6 artışla 479 milyon dolar oldu. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise yüzde 28,3 artışla 388 milyon dolar oldu. Denizli olarak, yılın 3. çeyreğini Türkiye'nin en çok ihracat yapan 7. ili olarak tamamlıyoruz. Küresel ekonomide rekabetin ve belirsizliklerin yoğun şekilde hissedildiği bir dönemde elde edilen bu başarı, ihracatçılarımızın üretim ve ihracat kararlılığını sürdürdüğünü göstermesi açısından önemli. Son çeyreğe güçlü bir performansla giren Denizli, ihracattaki istikrarlı seyrini koruyarak yılsonu hedefi olan 5 milyar dolara emin adımlarla ilerliyor. Ocak-Eylül döneminde Denizli ihracatı yüzde 10,4 artışla 3 milyar 855 milyon dolar seviyesine ulaştı. Son 12 aylık ihracatımızın 5 milyar dolar seviyesini geçmesi de Denizli ihracatı açısından önemli bir eşiğin aşıldığını ortaya koyuyor. İhracatçılarımız, küresel ölçekte yoğunlaşan rekabet baskısına rağmen üretim gücünü ve pazar çeşitliliğini koruyarak dünyanın dört bir yanında ihracat bayrağımızı güçlü bir şekilde dalgalandırmaya devam ediyor" dedi.

Önde gelen tüm sektörlerde ihracat artışı

Eylül ayında önde gelen sektörlerin tamamında ihracat rakamlarının arttığına değinen Uğurlu, "Eylül ayında, ilimizin elektrik-elektronik ihracatı yüzde 47,3 artışla 138 milyon dolar, tekstil-konfeksiyon ihracatı yüzde 11 artışla 128 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatı yüzde 40,8 artışla 81 milyon dolar, tarım ihracatı yüzde 26,3 artışla 33 milyon dolar, madencilik ihracatı yüzde 7,1 artışla 27 milyon dolar oldu. Eylül ayında Denizli, tüm ana sektörlerde ihracat artışı sağlayarak güçlü bir performans ortaya koyarken; özellikle elektrik-elektronik ve demir-demir dışı metaller ihracatındaki artışlar dikkat çekti" dedi.

İlk 5 ülkenin tamamında ihracat arttı

İhracat yapılan ülkelerin durumları hakkında bilgi veren Uğurlu, "Eylül ayında, ilimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 58,2 oranında artışla 91 milyon dolar olarak kaydedildi. Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 38,2 artışla 45 milyon dolar, üçüncü sırada yer alan İtalya'ya ihracatımız yüzde 22,9 artışla 38 milyon dolar, dördüncü sırada yer alan Almanya'ya ihracatımız yüzde 8,1 artışla 35 milyon dolar, beşinci sırada yer alan Hollanda'ya ihracatımız yüzde 52,7 artışla 25 milyon dolar olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
Osman UğurluDenizliİhracatEkonomiTürkiyeEylülSon Dakika

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