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Denizli'nin Tavas ilçesinde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika

Denizli'nin Tavas ilçesinde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

14.01.2022 09:03
Denizli'nin Tavas ilçesinde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan maden işletme ruhsatlı sahalarda üretime devam edilebilmesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan maden işletme ruhsatlı sahalarda üretime devam edilebilmesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde bulunan linyit işletme ruhsatlı sahalarda üretime devam edilebilmesi için bazı taşınmazların Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğüne ait Kastamonu- Bartın OSB Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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cumhurbaşkanı, Denizli, Gazete, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Denizli'nin Tavas ilçesinde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Denizli'nin Tavas ilçesinde bazı taşınmazlar kamulaştırılacak - Son Dakika
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