Denizli Sanayi Odası, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'ni ziyaret etti

Ekonomi

Denizli Sanayi Odası, yapımı devam eden Denizli Model Fabrika çalışmaları kapsamında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)-Dijital Dönüşüm Merkezi'ne bir teknik inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun başkanlığında ve Verimlilik Komisyonu koordinasyonundaki DSO heyetinde, Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Sicimli, Yönetim Kurulu Üyesi Enis Emre Boz, Meslek Komitesi Üyeleri İbrahim Onur Yıldırım ile Melih Kansız, Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem ve Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Olcay Polat yer aldı. DSO Heyetine; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Abdullah Başar, Verimlilik Uygulamaları Daire Başkanı Dr. Yücel Özkara, Sanayi ve Teknoloji Uzmanları Nihan Menteşoğlu, Nilay Dönmez, UNDP Projeler Koordinatörü Deniz Çiftçi, UNDP Proje Sorumlusu Pınar Hayali ile Kayseri Model Fabrika Direktörü Salih Yalçın'dan oluşan bir Bakanlık heyeti de eşlik etti. DSO Heyeti, inceleme ziyareti kapsamında İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi Başkanı Jale Tuncer, İHKİB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Akçay ve Ayhan Onat ile İTKİB Genel Sekreter Yardımcısı Özlem Güneş ile de bir araya geldi.

Tanışma toplantısı ile başlayan teknik ziyaret; IPA 2 Proje Sunumu, Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) Sunumu ve Dijital Dönüşüm Merkezi (DDM) Tesisi Turu ile devam etti.

Denizli Model Fabrika'nın bir yandan yapım işlerine devam ederken, bir yandan da tematik içeriği ve ürün yelpazesinin geliştirilmesi için hiç durmadan çalıştıklarını belirten DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Tekstil ve konfeksiyon sektörünün Denizli'de işletme sayısı ve çalışan sayısı bakımından yoğunluğu göz ardı edilemez. Dolayısıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bilinen Model Fabrika Müfredatı ve makine parkına ilave olarak, Denizli Model Fabrikadaki kurgunun içerisine tekstil, hazır giyim ve konfeksiyona ilişkin eklemeler yapabilir miyiz diyerek, buraya bir teknik gezi gerçekleştirdik. İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi, sunduğu 'Yalın Öğren & Dönüş' ve 'Dijital Öğren & Dönüş' programları ve makine ekipmanları ile adeta bir model fabrika gibi hizmet veriyor. Sektöre böyle bir yalın üretim ve dijital dönüşüm merkezini kazandırdıkları için İHKİB'i tebrik ediyorum. İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan'a da misafirperverliği için ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi. - DENİZLİ