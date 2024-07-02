Denizli Sanayi Odası Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

Denizli Sanayi Odası Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye'nin gri listeden çıkarılması, artan maliyetler ve oda faaliyetleri ele alındı.

Denizli Sanayi Odası Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı, Odamız Müjdat Keçeci Meclis Salonu'nda yapıldı. Toplantı, Meclis Başkanı İ. Okan Konyalıoğlu'nun oturumu açmasıyla başladı. Meclis'in gündeminde; İSO-500 Listesi, TİM verileriyle Türkiye'nin 1000 ihracatçı firması, Türkiye'nin gri listeden çıkarılması kararı, elektrik fiyatlarına zam, Vergide Uzlaşma Müessesesi'nin kaldırılmasına yönelik karardan geri adım atılması, asgari kurumlar vergisi düzenlemesi, Çivril OSB ziyareti, 11 Haziran tarihinde gerçekleştirdiğimiz Verimlilik Çalıştayımız ve Meclis Üyelerimize gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin ayrıntıları konuşuldu.Güncel veriler, Haziran Ayı Oda Faaliyetleri ve gelecek ay yapılması planlanan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren DSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Serter, İSO-500 Listesi ve TİM verilerinin sonuçlarına değinerek konuşmasına başladı, tüm zorluklara rağmen üretime devam ederek listede yer alma başarısı gösteren firmaları tebrik etti. İSO-500 Listesinde yer alan firmaların üretim merkezlerinin Denizli'den farklı illere doğru kaydığına dikkat çekildi.

Konuşmasında Türkiye'nin gri listeden çıkarılmasının olumlu yansımaları olacağını belirten Serter, "Türkiye, içinden geçtiği finansal krizi aşma konusunda, FATF'ın gri listesinden çıkarak önemli bir dönemeci geçmiş oldu. Türkiye'de sadece yapısal ve mali politika alanında değil, uluslararası organize suç örgütleriyle mücadele konusunda da önemli adımlar atıyor. Bu adımların devamı yargı alanında yapılacak reformlarla gelebilir." ifadelerine yer verdi. Güncel konu başlıklarına dair değerlendirmelerde bulunan Serter, üzerinde çalışılan asgari kurumlar vergisini de meclis gündemine taşıdı. TBMM'ye verilmesi beklenen Torba Yasa Teklifi'nde, yeni ve mevcut maddelerde değişiklik öngören çok sayıda düzenlemenin yer aldığını belirten Serter, "Bunlar arasında en önemlisi, 2024 yılında 1 milyon 164 bin şirketi ilgilendiren Asgari Kurumlar Vergisi düzenlemesi. 2023 yılı sonu itibarıyla 1,1 milyon Kurumlar Vergisi mükellefi bulunuyor. Özellikle yerel seçimler ile depremin oluşturduğu maliyetlerin karşılanmasına yönelik olarak hazırlanan Torba Yasa Teklifi'ndeki düzenlemelerden, 400-500 milyar TL civarında ek vergi geliri elde edilmesi bekleniyor." dedi.

Giderek artan kayıt dışılık ve vergi ödememe alışkanlığına dikkat çeken Serter, "Kurumlar vergisi mükelleflerinin yaklaşık yarısının zarar ya da matrahsız beyanname verdiği, bu mükelleflerin 5,7 trilyon TL gibi bir bilanço karı, 60 trilyon TL hasılatı olduğu tespit edildi. Bu kadar yüksek hasılat ve kara göre ödenecek vergi çıkmaması veya zarar beyan edilmesinde; yüksek faiz oranıyla borçlanmak, döviz kredisi kullanılması, teşvik belgeli yatırımlarda indirimli kurumlar vergisi uygulaması, KKM istisnası gibi nedenler etkili." diye konuştu.

"Artan maliyetlere ek yeni zamlar geliyor"

EPDK'nın 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni elektrik tarifelerine de dikkat çeken Serter, "Bu yeni tarifelerle birlikte mesken abone grubu için elektrik fiyatlarına yüzde 38 oranında zam yapıldı. Ticarethane ve sanayi tarifelerinde de bir artış olacağı aşikar. Artan maliyetlere bir de bu zamlar ekleniyor. Elektrik tarifesindeki değişikliğin Tüketici Fiyatları Endeksi'ne etkisinin sınırlı olmasını bekliyor. Mesken tarifesindeki değişikliğin temmuz ayı enflasyonuna etkisinin 0,53 puan, 2024 yıl sonu enflasyonuna etkisinin ise 0,67 puanda kalacağı hesaplanıyor. Mesken ve ticarethane tarifelerindeki artışın ise yıl sonu enflasyonuna muhtemel etkisinin 1,1 ila 1,2 puan olması öngörülüyor." dedi.

Denizli sanayisinin gerçek potansiyelini ortaya koyabilmesi ve hak ettiği payı alabilmesi için çalıştıklarını belirten Serter, "Doğru destek, doğru hamleler, doğru planlama, doğru üretim ile çağı yakalamış bir Denizli sanayisi inşa etmek için tüm paydaşlara büyük görevler düşüyor." ifadesine yer verdi.

Konu ile ilgili olarak Ecogreen Enerji Regülasyon ve Enerji Ticaret Müdürü Meriç Çoban, elektrik sanayi tarifesindeki güncel duruma dair verileri ve öngörüleri meclis üyeleri ile paylaştı.

"Verimlilik çalıştayımızın çıktılarını önemsiyoruz"

DSO'nun öncülüğünde 11 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Verimlilik Çalıştayı'na da değinen Serter, "200 firmanın bir arada olduğu en geniş katılımlı toplantımızdı. Verimlilik ile ilgili önemli bir ihtiyaç olduğunu anlamış olduk. İşveren ve çalışanların verimlilikten beklentileri de bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak. Sonuçları merak ediyor ve yakından takip ediyor olacağız." dedi.

DSO Başkan Yardımcısı Serter'in konuşmasının ardından Meclis Üyeleri de Verimlilik Çalıştayı ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

Haziran Ayı içerisinde gerçekleştirilen Üye ziyaretleri ve Denizli Sanayi Odası'nın gündemini oluşturan konu başlıklarının da görüşüldüğü Meclis toplantısında, DSO'nun Temmuz Ayı içerisinde planladığı eğitim programlarına değinildi.

DSO Meclis Başkan Yardımcısı İlhan Sicimli sunumunu gerçekleştirdi. Oldukça verimli bir ziyaret olduğunu belirten Sicimli, bu ziyaretten elde edilen durumları Denizli Model Fabrika'nın oluşum ve yapım sürecine önemli katkı sağlayacağına inandığını kaydetti.

Toplantı, dilek ve temennilerin aktarılmasıyla sona erdi. - DENİZLİ