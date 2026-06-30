Depremden Girişimciliğe: İki Gençten Tavuk Üretimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Depremden Girişimciliğe: İki Gençten Tavuk Üretimi

Depremden Girişimciliğe: İki Gençten Tavuk Üretimi
30.06.2026 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta iki genç girişimci, bakanlık desteğiyle tavuk çiftliği kurup 59 bin tavuğu teslim edecek.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından üretime yönelen iki genç girişimci, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurdukları çiftlikte ilk üretim dönemini tamamlayarak yetiştirdikleri 59 bin tavuğu piliç firmasına teslim etmeye hazırlanıyor.

Beyoğlu Mahallesi'nde esnaf olan babalarının yanında çalışan 19 yaşındaki İbrahim Eren Okumuş ve 21 yaşındaki Eren Akar, iş yerlerinin depremlerde hasar görmesinin ardından çocukluk yıllarından bu yana hayalini kurdukları tavuk çiftliğini kurmak için harekete geçti.

Yaklaşık iki yıl boyunca sektöre ilişkin araştırma yapan genç girişimciler, 2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"na başvurdu.

Projelerinin onaylanmasının ardından yüzde 50 hibe desteği alan Okumuş ve Akar, Şekeroba Mahallesi kırsalında 60 bin kapasiteli modern tavuk çiftliği kurdu.

Yaklaşık 15 dönüm arazi üzerine kurulan, 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesis, iklimlendirme ve otomatik yemleme sistemleriyle donatıldı.

Yaklaşık 40 gün önce çiftliğe getirilen civcivler büyütülerek kesime hazır hale getirildi.

Tavuklar, bir süre sonra yurt dışına gönderilmek üzere piliç firmasına 20 tırla teslim edilecek.

İbrahim Eren Okumuş, AA muhabirine, çiftliğe tek bir tırla 40 gram civarında gelen civcivlerin, kesime hazır olduğunu ifade etti.

"59 bin civcivimizi piliç şeklinde firmamıza teslim edeceğiz"

Çiftliğin tamamen Avrupa standartlarında tasarlandığını dile getiren Okumuş, klimaların, yemliklerin, sulukların tamamen otomatik olduğunu, hayvanların tüm isteklerine anında erişim sağlayabildiğini belirterek, "Hava şu an içeride 22-23 derece. Bu sıcakta bile her şey otomatik olarak kendiliğinden devam ediyor ve gerçekleşiyor. Bu sıcakta bile içeride serin bir şekilde yaşıyorlar. Hedef, ülke ekonomisine ve istihdamına daha fazla katkıda bulunmak, üretim kapasitemizi daha fazla arttırmak, kapasitemiz yaklaşık 60 bin civarında. Biz 2 gün sonra yaklaşık 59 bin civcivimizi piliç şeklinde firmamıza teslim edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Eren Akar da büyükbaş hayvancılıkla geçinen bir ailenin ferdi olduğunu ancak çocukluk yıllarından bu yana tavuk çiftliği kurmayı hayal ettiğini söyledi.

Aldıkları hibe desteğiyle hayaline kavuşmanın sevincini yaşadığını anlatan Akar, "Devletimizden Allah razı olsun yüzde 50 hibe verdi. O hibeyi biz de elimizden geldiği şekilde en iyi fırsatta kullanmaya çalıştık. 42 gram gelen civcivi 3 kiloya yakın çıkartmayı başardık. Bunun verdiği gururla övünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Allah razı olsun. Böyle imkanlar var olduğu sürece bizim gibi gençler de üretmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Akar, 5 kişiye istihdam sağladıkları işletmelerini büyüterek bölgede istihdama katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Depremden Girişimciliğe: İki Gençten Tavuk Üretimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda akılalmaz olay Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Tek bir cümleyle stada sızdılar, kimse fark etmedi
Turistlerin önünde tehditler savurdu 180 bin liralık cezayı yedi Turistlerin önünde tehditler savurdu! 180 bin liralık cezayı yedi
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Fenerbahçe’de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı Fenerbahçe'de sakatlık: Vedat Muriqi idmandan sedyeyle ayrıldı
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
İşte Beşiktaş’ın yeni sezon formaları İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları

12:10
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
TFF yabancı kuralıyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu
12:02
81 ilde sokak çetelerine operasyon 117 şüpheli gözaltına alındı
81 ilde sokak çetelerine operasyon! 117 şüpheli gözaltına alındı
11:28
Türkiye’de 1 Temmuz’da hayat değişiyor İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
Türkiye'de 1 Temmuz'da hayat değişiyor! İşte devreye girecek 3 yeni uygulama
10:59
Yeni askerlik düzenlemesi 400 bin kişi muaf olacak
Yeni askerlik düzenlemesi! 400 bin kişi muaf olacak
10:54
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
Bahçeli: Askeri hastanelerin yeniden açılması milli beka meselesidir
10:06
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
870 bin TL’lik hesap olay oldu, işletme sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 12:33:23. #7.12#
SON DAKİKA: Depremden Girişimciliğe: İki Gençten Tavuk Üretimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.