Depremden Girişimciliğe: İki Gençten Tavuk Üretimi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından üretime yönelen iki genç girişimci, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle kurdukları çiftlikte ilk üretim dönemini tamamlayarak yetiştirdikleri 59 bin tavuğu piliç firmasına teslim etmeye hazırlanıyor.

Beyoğlu Mahallesi'nde esnaf olan babalarının yanında çalışan 19 yaşındaki İbrahim Eren Okumuş ve 21 yaşındaki Eren Akar, iş yerlerinin depremlerde hasar görmesinin ardından çocukluk yıllarından bu yana hayalini kurdukları tavuk çiftliğini kurmak için harekete geçti.

Yaklaşık iki yıl boyunca sektöre ilişkin araştırma yapan genç girişimciler, 2025 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"na başvurdu.

Projelerinin onaylanmasının ardından yüzde 50 hibe desteği alan Okumuş ve Akar, Şekeroba Mahallesi kırsalında 60 bin kapasiteli modern tavuk çiftliği kurdu.

Yaklaşık 15 dönüm arazi üzerine kurulan, 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip tesis, iklimlendirme ve otomatik yemleme sistemleriyle donatıldı.

Yaklaşık 40 gün önce çiftliğe getirilen civcivler büyütülerek kesime hazır hale getirildi.

Tavuklar, bir süre sonra yurt dışına gönderilmek üzere piliç firmasına 20 tırla teslim edilecek.

İbrahim Eren Okumuş, AA muhabirine, çiftliğe tek bir tırla 40 gram civarında gelen civcivlerin, kesime hazır olduğunu ifade etti.

"59 bin civcivimizi piliç şeklinde firmamıza teslim edeceğiz"

Çiftliğin tamamen Avrupa standartlarında tasarlandığını dile getiren Okumuş, klimaların, yemliklerin, sulukların tamamen otomatik olduğunu, hayvanların tüm isteklerine anında erişim sağlayabildiğini belirterek, "Hava şu an içeride 22-23 derece. Bu sıcakta bile her şey otomatik olarak kendiliğinden devam ediyor ve gerçekleşiyor. Bu sıcakta bile içeride serin bir şekilde yaşıyorlar. Hedef, ülke ekonomisine ve istihdamına daha fazla katkıda bulunmak, üretim kapasitemizi daha fazla arttırmak, kapasitemiz yaklaşık 60 bin civarında. Biz 2 gün sonra yaklaşık 59 bin civcivimizi piliç şeklinde firmamıza teslim edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Eren Akar da büyükbaş hayvancılıkla geçinen bir ailenin ferdi olduğunu ancak çocukluk yıllarından bu yana tavuk çiftliği kurmayı hayal ettiğini söyledi.

Aldıkları hibe desteğiyle hayaline kavuşmanın sevincini yaşadığını anlatan Akar, "Devletimizden Allah razı olsun yüzde 50 hibe verdi. O hibeyi biz de elimizden geldiği şekilde en iyi fırsatta kullanmaya çalıştık. 42 gram gelen civcivi 3 kiloya yakın çıkartmayı başardık. Bunun verdiği gururla övünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan Allah razı olsun. Böyle imkanlar var olduğu sürece bizim gibi gençler de üretmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Akar, 5 kişiye istihdam sağladıkları işletmelerini büyüterek bölgede istihdama katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.