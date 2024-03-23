Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında çilek hasadı başladı. Çilek, tarlada 100 TL'den alıcı buluyor.
Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'ın bereketli topraklarında birçok ürün yetişiyor. Bölgeye has lezzetlerden olan çilekte de hasat başladı. Dörtyol ilçesinde 6 dönüm arazisinde çilek yetiştiren Muharrem Peköz de bereketli hasada başladı. Peköz'ün yetiştirdiği çileğin kilosu tarladan 100 TL'den alıcı buluyor.
"Başarılı bir şekilde geliştirdik; bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık"
Çilek üretiminin zevkli olduğuna ve en büyük destekçisinin eşi olduğuna değinen 50 yaşındaki Muharrem Peköz, "Dörtyol'da çilek üreticisiyim, yani ilk çilek üreticiliğini ben yapıyorum. 8 yıldan beri çilek üretiyorum, daha önce çilek üreten olmadığı için ilk ben oldum. Tarım müdürümüzün sayesinde çilek üretimine başladık. Burada en büyük yardımcı benim eşim, bana çok büyük destek olduğu için çilek üretiminde başarı sağladık. Başarılı bir şekilde bir dönüm, 2 dönüm, 3 dönüm derken 5-6 dönüme kadar çıktık. Şu an önümüzdeki periyotta zaten 15 dönüm kadar yapmayı düşünüyoruz. İşçiliği çok güzel bir iş, işini sevdikten sonra çilek üretimi güzel bir iş. Mart'ta ilk hafta başlıyoruz, Temmuz'un 15'ine kadar hasat yapıyoruz. Hal olmadığı için manavlara çalıştığımız için pek fazla bir ödenek para kaybımız olmadığı için daha kolay oluyor. Komisyonumuz yoktur bizim. 80 TL ile 100 TL arasındaki fiyatlarda gidiyor. Sezon başladıktan sonra günlük belirli oranda buraya müşterimiz geliyor" dedi. - HATAY
Son Dakika › Ekonomi › Depremin Vurduğu Hatay'da Çilek Hasadı Başladı - Son Dakika
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan merdiven altı üretime karşı vatandaşları uyardı. Palandöken, vatandaşların ucuz olduğu için sağlıksız ürünler alarak sağlıklarının kötü etkilenmesini engellemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, merdiven altı üreticilerin ve fırsatçıların Ramazan ayını fırsat olarak gördüğünü ve vatandaşların güvenilir esnaftan alışveriş yapması gerektiğini vurguladı.
TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, Birliğin yeni dönemde kapasite artırma yatırımlarına ağırlık vereceğini ve üreticilere kilogram başına 5 lira fark ödemesine haziran ayında başlayacaklarını duyurdu. Şen, Birlik bünyesinde bulunan kuru üzüm işletmesi, sirke, alkol, pekmez ve kolonya fabrikalarının yanı sıra üretim kapasitesini 2 katına çıkaracaklarını ve sirke işletmesine ilave 10 milyon litrelik yatırım yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Birliğin Manisa ve İzmir'deki gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ve depolama maliyetlerini düşürmek amacıyla çatı tipi güneş enerjisi santrali kurmayı planladıklarını ifade etti. Şen ayrıca, TMO ile ortak çalışarak üzüm alımlarını gerçekleştireceklerini ve ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi yapacaklarını da sözlerine ekledi.
Ramazan ayı boyunca vatandaşlar, doğal ürünlerden elde ettikleri kompostolar ile susuzluğunu gidermek için kuru meyvelere ilgi gösteriyor. Özellikle çekirdeksiz üzüm kurusu, kayısı, incir ve erik kuruları tercih ediliyor. Samsun'da esnaflık yapan Recai Doğanay, komposto yapımında en çok çekirdeksiz kuru üzümün tercih edildiğini belirtiyor. Kuru meyvelerin fiyatları ise çeşitlilik göstermektedir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın 8 Temmuz haftasında uzaya gönderileceğini açıkladı. Kacır, Türksat 6A'nın Türkiye'nin uzay teknolojilerindeki 40 yıllık rüyasının gerçekleşmesini sağladığını belirtti. Uydunun bütün kritik alt sistemlerinin yerli ve milli olarak geliştirildiği ve Türkiye'nin haberleşme uydularının dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kullanımına erişeceği ifade edildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde badem üretimi yapan çiftçiler, meteorolojinin don uyarısı üzerine bahçelerine giderek ağaçlarını korumak için ateş yakıp nöbet tuttu. Badem filizlerinin soğuk havadan etkilenmemesi için saman balyaları yakılarak ağaçlar koruma altına alındı. Çiftçiler, verimin düşmemesi için 2-3 gün boyunca nöbet tutmaya devam edecek.
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