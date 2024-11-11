Depremzedelere Oda Aidatında Destek Yok - Son Dakika
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Ekonomi

Depremzedelere Oda Aidatında Destek Yok

Depremzedelere Oda Aidatında Destek Yok

MTSO, depremzede firmaların aidat borçlarının silinmesi için TOBB'dan destek bekliyor.

11.11.2024 14:51
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Depremzede firmaların oda aidatı ödemekte zorlandığını dile getiren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yasal yetkiye sahip olan çatı kuruluşumuz TOBB'a 6 Şubat'tan bu yana birçok kez çağrıda bulunarak depremzede firmalarımızın borçlarını üstlenerek silmelerini talep etmemize rağmen bir sonuç alamadık" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), üye firmaların depremden bu güne biriken aidat borçlarının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üstlenilerek silinmesi talebini aylardır yineliyor.

6 Şubat depremlerinden hemen 3 ay sonra talepte bulunduklarını, belirli periyotlarla da taleplerini tekrarladıklarını ancak olumlu bir yanıt alamadıklarını belirten MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Yüzlerce can kaybı veren şehrimiz, üçte biri yıkılan binalarla büyük bir enkaz altında kaldı. Bozulan ticari ve sosyal hayat ekonomik olarak zor bir tablo oluşturdu. Üyelerimizin tümü yaşanan felaketlerden doğrudan etkilendi. Bugün binlercesi 21 metrekarelik konteynerde geçim mücadelesi veren üyelerimizin oda aidatı ödeyebilecek gücü yok. Böylesi bir dönemde aidat yükünün üyelerimizin üzerlerinde kalmasının adil olmadığını inanıyoruz. Biz, bu borçları tamamen silelim istiyoruz, ancak buna yasal yetkimiz bulunmuyor. Bunu yapabilmemiz yalnızca TOBB'un desteğiyle mümkün" dedi.

Üye aidatlarının silinmesi için uzun süre önce resmi girişimlerde bulunduklarına dikkat çeken Başkan Sadıkoğlu, "2023 Şubat'ından itibaren üyelerimizin biriken aidat borçlarının ve önümüzdeki 2 yılın aidatlarının TOBB tarafından üstlenilmesi için hazırladığımız resmi yazımızı ilk kez 23.06.2023 tarihinde üst kuruluşumuz olan TOBB'a göndermiştik. Geçen 17 ayda belirli aralıklarla hem yazılı hem de sözlü olarak talebimizi iletmemize rağmen maalesef olumlu bir dönüş alamadık" ifadelerini kullandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin mücbir sebep halinin devam ettiği şehirlerde oda aidatları konusunda sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "Zor şartlara rağmen toprağını terk etmeyip mücadele eden, ailesi, şehri ve ülkesi için ticaretini ayakta tutmaya çalışan üyelerimiz destek beklentilerinde son derece haklıdır. Çatı kuruluşumuz TOBB'un, "zor durumdaki üyelerimizin yanındayız" diyebilmesi için harekete geçmesi gerekiyor. 72 yıldır Odalarımızdan aidat alan, üyelerimizin iş ve işlemlerinden harç adı altında ödeme talebi olan çatı kuruluşumuz TOBB, depremzede üyelerimize bugün destek olmayacaksa ne zaman olacak? Bu desteği esirgemek, Malatya gibi depremzede şehirlerimizdeki firmaların mücadelesine sessiz kalmak demektir. Beklentimiz yalnızca Malatya için değil, depremden en fazla etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzede işletmeler için de geçerli. Bu konudaki talebimizi defaten dile getirmeyi sürdüreceğiz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Depremzedelere Oda Aidatında Destek Yok - Son Dakika

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