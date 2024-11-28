Der Klassiker Tivibu'da

Ekonomi

Almanya'nın ünlü futbol karşılaşması Der Klassiker (Borussia Dortmund-Bayern Münih), 30 Kasım'da Tivibu Spor 1'den naklen yayınlanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, spor içeriklerini ekrana taşımaya devam ediyor.

Futbolseverler tarafından heyecanla takip edilen karşılaşmalardan biri olan Der Klassiker, Tivibu Spor ekranlarında seyircilerle buluşuyor.

Borussia Dortmund'un Bayern Münih'i ağırlayacağı mücadele 30 Kasım'da Signal Iduna Park'ta oynanacak.

Bundesliga'da (Almanya 1. Futbol Ligi) yoluna namağlup devam eden Bayern Münih, son şampiyon Bayer Leverkusen'e 9, Borussia Dortmund'a ise 10 puan fark atarak, lig yarışında önde yer alıyor.

Genç teknik adamı Vincent Kompany ile sezona iyi başlayan Münih takımı, Borussia Dortmund'a konuk oluyor.

La Liga'da (İspanya 1. Futbol Ligi) genç yıldızımız Arda Güler'in, Leganes karşısında yaptığı asisti ve etkili oyunu sonrasında bu hafta da Real Madrid'de ilk 11'de yer alacağı tahmin ediliyor. Real Madrid'in Getafe'yi ağırlayacağı mücadele, 1 Aralık'ta 18.15'te başlayacak.

Serie A'da (İtalya 1. Futbol Ligi) ise Torino derbisini golüyle süsleyen genç yeteneğimiz Juventus'lu Kenan Yıldız'ın da Lecce deplasmanında sahne alması bekleniyor. Juventus'un Lecce deplasmanına konuk olacağı mücadelede ilk düdük, 1 Aralık'ta saat 22.45'te çalacak.

Maçlar Tivibu üzerinden S Sport'tan canlı yayınlanacak.