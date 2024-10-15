Deriv 25. Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Ekonomi

Deriv 25. Yılını Kutluyor

Deriv, 25. yılında yeni ofisler açtı, ödüller kazandı ve küresel liderliğini pekiştirdi.

15.10.2024 11:36
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Deriv, 25 yıllık dönemde; Birleşik Krallık ve Senegal'de yeni ofislerin açılması ve birçok prestijli ödül de dahil olmak üzere heyecan verici birçok gelişmeler yaşadı.

Çevrimiçi ticaret şirketi Deriv 25'inci yılında; finans sektöründe tanınmış bir broker olmayı, çeyrek asırlık büyümeyi ve sektör liderlerinden biri olmayı kutluyor. Bu dönüm noktası, yeni bir eş liderlik modeli, Birleşik Krallık ve Senegal'de yeni ofislerin açılması ve birçok prestijli ödül de dahil olmak üzere şirket için heyecan verici gelişmelerin ardından geldi.

Yapılan açıklamaya göre şirket, şu anda dünya çapında 2,5 milyondan fazla müşteriye hizmet veren ve aylık 650 milyar doların üzerinde hacmiyle çevrimiçi ticaret sektöründe küresel bir lider haline geldi. Yeniliğe olan bağlılığı, şirketin yeni ticaret platformları, çeşitli varlık sınıfları ve kapsamlı eğitim kaynakları sunmasını sağladı. Teknoloji - özellikle de AI ve otomasyon araçları, şirketin 2025 ve sonrasındaki operasyonlarının geleceğe hazır hale getirilmesinde kritik bir faktör olmaya devam edecek. Odak noktası sistemleri daha güvenli hale getirmek, müşteri verilerini korumak ve düzenlemelerle uyumlu kalmaktır. Bu yenilikler müşterilere mümkün olan en iyi deneyimi sunmaya devam edecek ve şirketin hızla değişen dijital dünyada rekabetçi kalmasını sağlayacak.

Deriv'in kurucusu Jean-Yves Sireau, "Bugün şirketimiz için büyük bir gün. Geriye çekilip 25 yıl önce yola çıktığımızdan bu yana ne kadar büyüyüp başardığımıza baktığımda, başarılarımızdan büyük bir gurur duyuyorum. Bu tam olarak şirketimizin önümüzdeki 25 yılda başarmak istediği her şeye odaklanmamızı sağlayan şey" dedi.

Deriv eş CEO'su Rakshit Choudhary, "25'inci yılımızda güven ve hizmete olan bağlılığımızın takdir edilmesi özellikle anlamlı. Gözlerimizi küresel genişlemeye dikmiş olarak, çalışanlarımız ve değerlerimiz, ticaretin herkes için, her yerde erişilebilir olmasını sağlama misyonumuza bizi yönlendirmeye devam edecektir" dedi.

Şirketin 25'inci yıl dönümünde öne çıkanlar şöyle açıklandı:

İkili liderlik modelini benimsemek

Deriv, yönetim yapısında büyük bir değişiklik gerçekleştirdi ve Rakshit Choudhary'yi Deriv'in kurucusu Jean-Yves Sireau ile birlikte COO'dan eş CEO'ya terfi ettirdi. Stratejik değişim, iki liderin farklı güçlü yönlerinden ve farklı deneyimlerinden faydalanarak, büyüme stratejisini iki katına çıkarırken şirketin kritik karar alma süreçlerini iyileştirdi.

2024 ödül kazanma yılı olarak öne çıkıyor

Şirket, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Forex Expo Dubai'de 'Yılın 'Affiliate Programı', Global Forex Ödülleri'nde 'En İyi Müşteri Desteği' ve 'En Güvenilir Broker' ve Ultimate Fintech Global Awards 2024'te 'En İyi Ticaret Deneyimi (LATAM) gibi ürünleriyle ödüllere layık görüldü.

İnsana yatırım akreditasyonları

Şirket, 7 ofisten 'Investors in People Platinum' ve 'Great Place to Work' sertifikaları da dahil olmak üzere prestijli akreditasyonlar alarak en iyi işverenlerden biri olarak tanındı ve 'Kıbrıs'ın En İyi İşyerleri 2024' ve İngiltere'de 2024 'Finansal Hizmetler ve Sigorta alanında 'En İyi İşyerleri' arasında gösterildi.

Küresel ofis genişlemesi

Şirket, Ruanda'da yeni bir ofis kurmanın yanı sıra İngiltere'de (Londra) ikinci bir ofis açtı.

Şirket, Kahuna'nın Ocak 2024'teki Patagonya misyonuna sponsor oldu.

2024'teki girişimler şunları içeriyor

Asunción, Paraguay'da topluluklar için konut çözümlerine odaklanan gençlerin liderliğindeki kar amacı gütmeyen kuruluş TECHO'ya yardım edildi.

Desteğe ihtiyacı olan kadınlara yardım eden Ruandalı bir STK olan DuHope ile işbirliği yapıldı.

Malta'daki çocuk kanseri destek grubu Puttinu Cares'i destekledi.

Maceracı çabaları bilimsel ve çevresel araştırmalarla birleştiren Kahuna Patagonya keşif gezisine destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Birleşik Krallık, Teknoloji, Ekonomi, Senegal, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Deriv 25. Yılını Kutluyor - Son Dakika

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