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Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız - Son Dakika

Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

25.10.2021 14:38

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 5 başlık altında toplamda 90 milyon TL'lik sosyal yardım ödemesi yapılacağını ifade etti.

Bakan Yanık, ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamındaki ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

İHTİYAÇ SAHİBİ KADINLARA 51,6 MİLYON TL

Bakan Yanık, eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 51,6 milyon TL destek sağlıyoruz" dedi.

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE 23,5 MİLYON TL

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına da 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini ifade ederek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon TL yatıracaklarını söyledi.

İHTİYAÇ SAHİBİ ÇOCUKLARA 11,1 MİLYON TL

Bakan Yanık, anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydederek, bu kişilerin hesaplarına 11,1 milyon TL yatırılacağını söyledi.

KRONİK RAHATSIZLIKLARI BULUNANLARA 3,6 MİLYON TL

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardım da bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacaklarını ifade etti.

TOPLAMDA 90 MİLYON TL DESTEK

Kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün itibarıyla, diğer ödemelerin de 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Bakan Yanık, "Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Türk Lirası, Asker, Vefat, Ekim, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız - Son Dakika Ekonomi


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