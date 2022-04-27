Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı - Son Dakika
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Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı

27.04.2022 16:53

Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı İstanbul'u ana liman olarak kullanacak gemi Akdeniz'i dolaşacakİSTANBUL Napoli şehrinden yola çıkan 8 bin yolcu kapasiteli 'Costa Venezia' isimli kruvaziyer gemisi Galataport'a demir attı.

Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı

İstanbul'u ana liman olarak kullanacak gemi Akdeniz'i dolaşacak

İSTANBUL Napoli şehrinden yola çıkan 8 bin yolcu kapasiteli 'Costa Venezia' isimli kruvaziyer gemisi Galataport'a demir attı.

İtalya'nın Napoli şehrinden yola çıkan 8 bin yolcu kapasiteli "Costa Venezia" kruvaziyer gemisi Galataport'a demirledi. 363 uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 22 kattan oluşan geminin her bir katı 4 futbol sahası büyüklüğünden oluşuyor. Yolcuları ile birlikte Akdeniz ülkelerini gezecek olan gemi son olarak seferini Türkiye'de sonlandıracak. Gemi 5 kıtadan yolcuları ile 3 Mayıs'ta İstanbul'dan ilk seferini başlatacak.

Türkiye'nin kruvaziyer turizm açısından ilk seferi olduğunu ifade eden Costa Grup ortağı AY Cruise Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ay, "Türkiye'ye şimdiye kadar kalıcı kruvaziyer gemi gelmedi. İstanbul'a dünyanın 5 kıtasından misafirlerimizi getireceğiz. Sadece Türkiye değil, Akdeniz ülkelerini de ziyaret edecekler. Kruvaziyer işinin henüz alt yapısı hazır değil. İspanya 6,5 milyon kruvaziyer yolcu su taşıyor. İnşallah hükümetimiz ile birlikte kruvaziyer turizmini canlandıracağız. Bununla beraber ilk olarak 1 milyon yolcu kruvaziyer üzerinden bekliyoruz" dedi.

"Hükümetimiz ile birlikte kruvaziyer turizmini canlandıracağız"

Kruvaziyer yatırımının ülkemizin gelişimi, tanıtımı ve sanayisi için önemli olduğunu belirten Çetin Ay, "Gemiyi sadece turizm için değil üretim içinde düşünüyoruz. Gemi 363 uzunluğunda 8 bin kişilik gemi. Dünyanın en büyük kruvaziyer gemisi. Türk ekonomisi için çok önemli. Şimdiye kadar kalıcı olarak Türkiye'ye kruvaziyer gemi gelmedi. İstanbul'a dünyanın 5 kıtasından misafirlerimizi uçakla gelerek burada ağırlayacağız. Sadece Türkiye değil, Akdeniz ülkelerini de ziyaret edecekler. Ardından ülkemizi ağırladıktan sonra tekrar uçakla bulundukları ülkelere göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'den 3 bin kalem ürün alımı gerçekleştireceğiz"

Kruvaziyer turizmi üretim ile her türlü sektöre hitap edeceğini vurgulayan Ay, "Örnek verecek olacaksak burada havlu, su, gıda, kola gibi aklınıza gelebilecek 3 bin kalem mal alımını Türkiye'den gerçekleştireceğiz. Üretime geçince tabi bunun teknoloji boyutu ve yan sanayi boyutu var. Mayıs 3'ünde ilk seferimize başlayacağız. İlk olarak deneme seferleri yapacağız. Alt yapımız buna uygun olursa devletimizin desteği ile kalıcı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"İlk etapta 6 bin 500 kişi istihdam edeceğiz"

Bundan sonraki aşamada gemi üretimi yapmak istediklerini ifade eden Ay, "Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde burada tersanelerde kruvaziyer gemisi üretmek istiyoruz. Henüz bunu söylemek için çok erken fakat ama el birliği ile kruvaziyer turizmini oturtturacağımızı düşünüyorum. İlk etapta 6 bin 500 kişi istihdam edeceğiz. Sayı artacaktır ilerleyen günlerde. Türkiye'yi ana kalkış haline getirmeyi başarırsak 100 binlerce çalışan olacak" diye konuştu.

Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı
Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı
Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı
Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Dev kruvaziyer gemisi 'Costa Venezia' İstanbul'a yanaştı - Son Dakika


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