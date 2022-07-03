Bakanlıktan asgari ücretteki vergi düzenlemesine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Bakanlıktan asgari ücretteki vergi düzenlemesine ilişkin açıklama

03.07.2022 11:52
Bakanlıktan asgari ücretteki vergi düzenlemesine ilişkin açıklama

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının başında asgari ücrette yapılan vergi düzenlemesiyle ilgili, "Bu düzenlemeyle devletimiz toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir.

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılının başında asgari ücrette yapılan vergi düzenlemesiyle ilgili, "Bu düzenlemeyle devletimiz toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL'lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL'ye yükselmiştir" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "2022 yılı başında tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kısmından gelir vergisiyle damga vergisini kaldırmıştık. Bu düzenlemeyle devletimiz 49,1 milyar TL gelir vergisi, 8,7 milyar TL damga vergisi olmak üzere toplamda 57,8 milyar TL vergiden feragat etmiştir. Temmuz ayından itibaren asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte çalışanlarımıza sağladığımız bu vergi istisnalarında da 32,8 milyar TL'lik bir artış gerçekleşerek toplam maliyeti 90,6 milyar TL'ye yükselmiştir. Devletimiz, istikrarlı bir şekilde büyümeye devam eden güçlü ekonomisiyle tüm bu maliyetleri rahatlıkla karşılayabilecek bir konumdadır. Dün olduğu gibi bugün de ekonomimizdeki büyümenin sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı olmasını; tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasını önemsiyor, tüm adımlarımızı bu doğrultuda atıyoruz" denildi.


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Mali Müşavirler, Asgari Ücret Tarifesinin Yüzde 60 Oranında Artırılmasını İstiyor Mali Müşavirler, Asgari Ücret Tarifesinin Yüzde 60 Oranında Artırılmasını İstiyor
Kaynak: DHA

Maliye Bakanlığı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan asgari ücretteki vergi düzenlemesine ilişkin açıklama - Son Dakika

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