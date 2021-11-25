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Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz - Son Dakika

Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz

25.11.2021 15:21

Döviz kurundaki hızlı yükselişi değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Döviz bombasına, faiz-rant çıkarlarına eyvallah demeyiz. Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz." açıklamalarında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin bugün gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Döviz kurundaki hızlı yükselişi de değerlendiren Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düşük faiz tezini bir kez daha destekledi. Bahçeli, "Döviz bombasına, faiz-rant çıkarlarına eyvallah demeyiz. Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yok oluş noktasında kilitlenmiştir. Tehdit saçan gelişmeler sonrası devlet, milleti ile kenetlenmiştir ve dik duruş göstermiştir.Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz.

"FAİZ RANT ÇIKAR LOBİLERİNE EYVALLAH ETMEYECEĞİZ"

Türkiye'yi küstahça dize getirmek için Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den vazgeçmemizi istemektedirler. Toplumsal huzursuzluğu kamçılayan odakların ateşle oynadığı abartılı bir tespit değildir. Ülkenin gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Milli duruş dik durmuştur. Faiz rant çıkar lobilerine eyvallah etmeyeceğiz.

"MUHALEFET PARTİLERİ TARİHİ HATAYA DÜŞTÜ"

Kur, faiz, fiyatlar düzeyindeki dengesizlikleri ülkemize silah gibi kullanan muhalefet partileri tarihi bir hataya düşmüştür. Genel seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak. Hainlerle hesaplaşma o tarihte olacaktır.

"TERÖRİZİM ZİLLET İTTİFAKININ ÜST AKLI HALİNE GELMİŞTİR"

CHP fırsatçıdır, faziletsizdir. Erken seçimden başka söyleyeceği bir şeyi olmayan zillet ittifakı hareket etmektedir. CHP Genel Başkanı'nın helalleşme çağrısına, 'Özerklik' şartı ile PKK'nın tamam demesi hain bir pazarlığın devam ettiğini göstermiştir. HDP'nin ikizi CHP'nin var olan iradesi bir tarafta Demirtaş bir tarafta PKK'ya eşit paylar halinde bölüştürülmüştür. Terörizm zillet ittifakının üst aklı haline gelmiştir. Acı verici tablonun saklanacak bir yanı kalmamıştır. Kılıçdaoğlu'nun kokuşmuş açıklamalarının referansı HDP'dir.

"DARBEYLE YAPAMADIKLARINI DÖVİZLE YAPMAK İSTİYORLAR"

Türkiye küresel sermeye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye uçuruma sürüklenmeyecektir. Darbeyle yapamadıklarını dövizle yapmak istemişlerdir. Güven krizi için el avuşturanlar kendi kuyularına düşecektir. Cumhur ittifakı birdir."

Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Döviz, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Devlet Bahçeli: Dövizle kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz - Son Dakika
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