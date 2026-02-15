Devlet Tahvili Yeniden İhracı - Son Dakika
Ekonomi

Devlet Tahvili Yeniden İhracı

15.02.2026 10:43
Hazine, yarın iki devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

