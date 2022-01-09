Üye Girişi
DHMİ Erzurum Havalimanı verilerini paylaştı - Son Dakika

DHMİ Erzurum Havalimanı verilerini paylaştı

09.01.2022 12:02
DHMİ Erzurum Havalimanı verilerini paylaştı

DHMİ Erzurum Havalimanı Aralık ayı verilerini paylaştı.

DHMİ Erzurum Havalimanı Aralık ayı verilerini paylaştı. 2020 yılı Aralık ayına göre, 2021 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 34, ticari uçak seferi sayısı yüzde 39, taşınan yük miktarı yüzde 22, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 39 oranında artış gösterdi.

Erzurum havalimanı uçak sefer sayısı

2021'in 12 ayında Erzurum havalimanından 6 bin 477 iç, 111 dış hat üzerinden olarak toplam 6 bin 588 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 35 oranında arttı, dış hat sefer sayısı yüzde $'lük düşüş gösterdi, toplam uçuş sayısı ise yüzde 34'lık artış kaydetti. Havalimanından 2020 yılı Aralık ayında 4 bin 782 iç, 117 dış, toplam 4 bin 899 sefer yapılmıştı.

Erzurum havalimanı yolcu sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 777 bin 998, dış hatta 3 bin 32 toplam 781 bin 30 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2020 yılı Aralık dönemine göre, yolcu sayısı artışı iç hatta yüzde 39, dış hatlarda yüzde 21, toplamda yüzde 39 olarak belirlendi. 2020yılında havalimanından iç hatta 560 bin 582, dış hatta ise 2 bin 516 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum havalimanı ticari uçak seferi sayısı

2021 Ocak - Aralık döneminde il havalimanından 5 bin 277 iç, 25 de dış hatta olarak toplam 5 bin 302 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 40, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 14 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 39 oldu. 2020 Aralık ayında havalimanından 3 bin 780 iç, 22 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum havalimanı taşınan yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 6 bin 575, dış hatta 65, toplam 6 bin 640 ton yük taşındı. 2021'de taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 22, dış hatlarda ise yüzde 40 oranında artış gösterdi. Toplamda değişim oranı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti. Havalimanından 2020 yılında ayında iç hatta 5 bin 408, dış hatta ise 47 ton yük taşınmıştı. - ERZURUM

YORUMLAR
500

Erzurum Havaalanı, Erzurum, Aralık, Uçak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi DHMİ Erzurum Havalimanı verilerini paylaştı - Son Dakika Ekonomi


Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor! Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!         
12:04
Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi         
11:57
Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun Azerbaycanlı gaziler EDHO'nun yıldızı Oktay Kaynarca'ya sitem etti: Bizi İstanbul'da bulsun         
11:53
Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı Meksika'nın o şehrine tarihte ilk kez kar yağdı! Vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı         
11:52
Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü Marmaris'te görülmemiş dolu yağışı! Öyle şiddetli yağdı ki, kaldırım taşları söküldü         
11:44
Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi Kazakistan'da yakalanan protestocular arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişi olduğu iddia edildi         
11:39
Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi Ellerinde sopalarla yürüyen Suriyelilerin görüntüsü tepki çekmişti! Valilikten açıklama geldi         
11:38
Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kameralar tarafından kaydedildi Ünlü tatil beldesinde korkutan görüntü! Denizde hortum oluştu, o anlar kameralar tarafından kaydedildi         
11:36
Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı         
11:32
Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım         
11:31
Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü! Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!         
11:31
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54

Son Dakika Haberleri
12:03 Kazakistan'da durum kontrol altında ama Rusya sevkiyatı sürdürüyor!
11:58 Operasyonda ele geçirilmişti! Jivaro kabilesine ait 500 yıllık kesik insan kafalarının gizemi çözüldü
11:57 Kraliyet'in gözde gelini 40'ıncı yaşını yeni fotoğraflarla kutladı! Pozları tablodan fırlamış gibi
11:51 Koronayla boğuşan Beşiktaş'ta bir şok daha! Eksik oyuncu sayısı 11'e yükseldi!
11:48 Annesinin itirafıyla babalık davası açmıştı! Mezarı açılan iş insanının biyolojik babası olduğunu kanıtladı
11:32 Bakan Nebati "Çok ses getirecek" sözleriyle duyurmuştu! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
11:31 Arda Turan kilolarıyla dünya basınında: Birkaç ekstra kiloyla futbola geri döndü!
11:30 Ali Babacan'dan "Zamanında niye konuşmadın?" eleştirilerine cevap: Bir tane bakan çıksın da böyle konuşsun bakayım
11:29 Meteoroloji 12 Ocak Çarşamba uyarısı: Sıcaklık 10 derece birden düşecek, İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor
11:28 Sahalarda ender görülen olay! Babası 87'de oyuna aldı, 89'da galibiyeti getiren golü oğlu attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2022 12:11:44. #1.12#
SON DAKİKA: DHMİ Erzurum Havalimanı verilerini paylaştı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement