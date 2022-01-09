DHMİ Erzurum Havalimanı verilerini paylaştı

DHMİ Erzurum Havalimanı Aralık ayı verilerini paylaştı. 2020 yılı Aralık ayına göre, 2021 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 34, ticari uçak seferi sayısı yüzde 39, taşınan yük miktarı yüzde 22, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 39 oranında artış gösterdi.

Erzurum havalimanı uçak sefer sayısı

2021'in 12 ayında Erzurum havalimanından 6 bin 477 iç, 111 dış hat üzerinden olarak toplam 6 bin 588 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 35 oranında arttı, dış hat sefer sayısı yüzde $'lük düşüş gösterdi, toplam uçuş sayısı ise yüzde 34'lık artış kaydetti. Havalimanından 2020 yılı Aralık ayında 4 bin 782 iç, 117 dış, toplam 4 bin 899 sefer yapılmıştı.

Erzurum havalimanı yolcu sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 777 bin 998, dış hatta 3 bin 32 toplam 781 bin 30 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2020 yılı Aralık dönemine göre, yolcu sayısı artışı iç hatta yüzde 39, dış hatlarda yüzde 21, toplamda yüzde 39 olarak belirlendi. 2020yılında havalimanından iç hatta 560 bin 582, dış hatta ise 2 bin 516 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum havalimanı ticari uçak seferi sayısı

2021 Ocak - Aralık döneminde il havalimanından 5 bin 277 iç, 25 de dış hatta olarak toplam 5 bin 302 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 40, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 14 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 39 oldu. 2020 Aralık ayında havalimanından 3 bin 780 iç, 22 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum havalimanı taşınan yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 6 bin 575, dış hatta 65, toplam 6 bin 640 ton yük taşındı. 2021'de taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 22, dış hatlarda ise yüzde 40 oranında artış gösterdi. Toplamda değişim oranı ise yüzde 22 olarak gerçekleşti. Havalimanından 2020 yılında ayında iç hatta 5 bin 408, dış hatta ise 47 ton yük taşınmıştı. - ERZURUM