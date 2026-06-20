Dicle'de Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı - Son Dakika
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Dicle'de Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı

Dicle\'de Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı
20.06.2026 09:38
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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çiftçilere, yüzde 50 hibe ile modern tarım ekipmanları dağıtıldı.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde çiftçilere, "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe ile tarım aletleri dağıtıldı.

Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordineli yürütülen "Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 50 hibe ile tedarik edilen makine ve ekipmanlar, üreticilere dağıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde 7 milyon 80 bin 700 TL'lik bir bütçe bugün ise 4 milyon 693 bin 600 TL'lik bir bütçe olmak üzere toplamda 11 milyon 474 bin 300 TL'lik bir bütçe toprakla buluşturuldu. Bu bütçenin yüzde 50'si hibe desteği olarak sağlandı. 140 çiftçi, modern tarımın tüm imkanlarından doğrudan faydalanacak.

Teslimi gerçekleştirilen; fanlı turbo ilaçlama makineleri, benzinli çapa makineleri, üzüm sıkma makineleri, motorlu sırt pulverizatörleri, budama makasları ve telli terbiye sistemlerinden oluşan toplam 197 parça modern ekipman, Dicle bağlarında verimi ve kaliteyi artıracak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, AK Parti Dicle İlçe Başkanı Hüseyin Kılıçoğlu, Dicle Ziraat Odası Başkanı Mustafa Can, çok sayıda kurum amiri ve birçok üretici katıldı. Kaymakam Atış, "Projenin Dicle üzerinde söylüyorum, toplam değeri yaklaşık 12 milyon. Bunun yaklaşık 6 milyonunu GAP İdaresi Başkanlığınca hibe edildi. Bu tarz projelerin yazımında, takibinde emeği geçen il ve ilçe tarım müdürlerimize ve personellerine, maddi destek sağlayan GAP İdaresi Başkanımıza, Valimize, projenin takibinde emeği geçen sayın vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Çiftçilerimize de hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.

Diyarbakır'ın tarımsal potansiyeli hakkında bilgi veren Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, "Bağcılıkta ilimiz 154 bin dekar bağ alanı ile Türkiye'de 4'üncü sırada bulunmaktadır. Sulamanın gidemeyeceği yerlerde, özellikle kuzey ilçelerde dar gelirli kesimlerde bu şekilde makina, ekipman dağıtımıyla onların meyvecilikle ilgili gelişmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda GAP'a sunmuş olduğumuz 'Modern Bağcılığı Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesiyle', bunun yüzde 50'sini GAP İdaresi verdi, toplam bütçemizden en büyük payı Dicleli çiftçilerimiz almıştır" diye konuştu.

Katılımcılara teşekkür eden Dicle İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Yıldırım, "Bağcılığı Geliştirme ve Yaygınlaştırma Projesi kapsamında, toplam Dicleli 140 üreticimize ekipmanları 2 ayrı törenle teslim edildi. 118 çapa makinesi, 40 üzüm sıkma makinesi, 9 fanlı ilaçlama makinesi, 16 pülverizatör ve 14 budama makası Dicleli üreticilerimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Dicle'de Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle'de Çiftçilere Hibe Tarım Ekipmanları Dağıtıldı - Son Dakika
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