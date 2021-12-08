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"Dijital dönüşüm şirketlere 5 ila 7 yıllık ilerlemeyi 1 senede kazandırıyor" - Son Dakika

"Dijital dönüşüm şirketlere 5 ila 7 yıllık ilerlemeyi 1 senede kazandırıyor"

08.12.2021 10:50
"Dijital dönüşüm şirketlere 5 ila 7 yıllık ilerlemeyi 1 senede kazandırıyor"

Pandemiyle hız kazanan dijital dönüşüm, şirketler için rekabet unsurlarını artırdı.

Pandemiyle hız kazanan dijital dönüşüm, şirketler için rekabet unsurlarını artırdı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan SAP Gold Partneri Vektora'nın CEO'su Turgay Piyadeoğlu, "Dijital dönüşümle birlikte şirketler 5 ila 7 yıllık ilerlemeyi 1 senede kaydetti. Rakiplerinin gerisinde kalan şirketlerin, iş süreçlerini teknolojiyle yeniden tasarlaması gerekiyor" dedi.

Pandeminin hızlandırdığı dijital dönüşüm, şirketlerin geleneksel uygulamalarını baştan sona değiştirdi. İş dünyası bu yıl da üretimden lojistiğe, pazarlamadan finansa her alanda yeniliklere kapılarını araladı. Kurumsal kaynak planlama yazılımında pazar lideri SAP'nin Gold Partneri Vektora'nın CEO'su Turgay Piyadeoğlu, konuyu şu sözlerle değerlendirdi:

"Pandemide yaşanan duraksamalar, dijital yatırımları sekteye uğratmak yerine daha da artırdı. Karar vericilerin yüzde 60'ı dijital dönüşüm planlarını erkene çekti ve hız kesmeden devam eden yatırımlarla birlikte şirketler 5 ila 7 yıllık ilerlemeyi 1 senede kaydetti. İkinci yılını tamamlamak üzere olan pandemi koşullarında rakiplerinin gerisinde kalan şirketlerin tek çıkış yolu geleceğe hızla uyum sağlamak için iş süreçlerini teknolojiyle yeniden tasarlamak."

"GÜNCEL TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAYAMAYAN ŞİRKETLER ZORLANIYOR"

Pandemide her 7 şirketten yalnızca birinin krizi avantaja çevirebildiğine dikkat çeken Turgay Piyadeoğlu, " Türkiye'de iletişim teknolojilerinin bir önceki yıla göre yüzde 20 oranında büyümesi sektörlerde rekabetçi bir ortam yarattı. Maliyetlerini düşürüp karını artırmak isteyen şirketlerin yeni stratejiler oluşturmaları gerekiyor. Bu dönüşüm sürecinde Vektora Ailesi olarak bizler de projelerimizi iş ortaklarımızla doğru formatta yürütmek için yeni adımlar atıyoruz. Kendimizi dijital dönüşümün merkezinde konumlandırarak, müşterilerimize dijital dönüşüm yolculuğunda eşlik ediyoruz. Süreci bir lego gibi düşünürsek, merkeze dijital çekirdeği yerleştirdikten sonra, etrafına SAP'nin diğer çözümlerini entegre ederek sağlıklı bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz" dedi.

"İLK HEDEFİMİZ MÜŞTERİLERİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN KATMA DEĞER YARATMAK"

Şirketleri geleceğe hazırlamak için ürün geliştirmeye hız kesmeden devam ettiklerini belirten Turgay Piyadeoğlu, şu sözlerle Vektora'nın hedeflerine de değinerek, "Yüzde

30'luk büyümeyle kapattığımız yılın ilk yarısının ardından gelecek dönemde de aynı ivmeyi koruyacağız. İlk hedefimiz müşterilerimiz ve ülkemiz için katma değer yaratmak. Vektora olarak biz de dijitalin olanaklarından yararlanarak yıllardır birçok kıtada iş yapıyoruz. Özellikle Azerbaycan pazarında birçok başarılı projeye imza attık ve yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Ortadoğu'da, Amerika'da, Avrupa'da kolları olan proje partnerleri ile ilerliyor ve bu bölgelerdeki projelere de aday oluyoruz. Mevcuttaki 20'den fazla ürün ve akademik çalışmamızla global yarışmalarda kazandığımız birçok ödülün rüzgarını da arkamıza alarak yeni dönemde de hız kesmeden devam etmek istiyoruz. Sektördeki istikrarlı performansımız sonucunda, Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı şirketimizin yüzde 60'lık kısmını satın alarak Vektora'ya yatırım yaptı. Bir sonraki adımda ise halka arz planlıyoruz. Nitekim herkes gibi Vektora olarak biz de pandemiyi endişeyle karşılasak da zorlukları fırsata dönüştürerek bu süreçten güçlenerek çıktık" diye konuştu.


Dijital dönüşüm şirketlere 5 ila 7 yıllık ilerlemeyi 1 senede kazandırıyor
Dijital dönüşüm şirketlere 5 ila 7 yıllık ilerlemeyi 1 senede kazandırıyor

geri dönüşüm, Yatırım, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Dijital dönüşüm şirketlere 5 ila 7 yıllık ilerlemeyi 1 senede kazandırıyor' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Dijital dönüşüm şirketlere 5 ila 7 yıllık ilerlemeyi 1 senede kazandırıyor" - Son Dakika
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